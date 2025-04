Hình ảnh Rome trước giờ cử hành tang lễ của Giáo hoàng Francis

Theo Sky News, ước nguyện được an táng bên ngoài Vatican của Giáo hoàng đã làm các hoạt động an ninh đảm bảo cho tang lễ phải được tăng cường ở mức chưa từng có. Máy bay chiến đấu, tàu khu trục, hàng nghìn cảnh sát và hiến quân - lực lượng trực thuộc quân đội với những sĩ quan được đào tạo bài bản nhất, đã được triển khai để bảo vệ an ninh cho Quảng trường Thánh Peter trong suốt tang lễ của Giáo hoàng.

Nữ cảnh sát Elisabetta Accardo thuộc Sở cảnh sát Rome cho hay, an ninh đang được thắt chặt ở mức tối đa và ở quy mô chưa từng có.