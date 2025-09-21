Hình ảnh quá khứ của Hà Tâm Như - cô gái vừa đăng quang Á hậu 2 Hoa hậu Chuyển giới quốc tế

Đêm Chung kết Miss International Queen 2025 vừa khép lại tại Thái Lan, đại diện Việt Nam - Hà Tâm Như đã xuất sắc giành ngôi vị Á hậu 2, lập kỷ lục mỹ nhân Vbiz 2 năm liên tiếp nắm giữ vị trí này. Ngay sau đó, cái tên Hà Tâm Như phủ sóng khắp mạng xã hội, trở thành đề tài bàn tán của cộng đồng fan sắc đẹp.

Hà Tâm Như đăng quang Á hậu 2 Hoa hậu Chuyển giới 2025

Á hậu Tường San là người trao vương miện lại cho Tâm Như ở Hoa hậu Chuyển giới quốc tế

Hà Tâm Như tên thật là Hà Minh Vương, sinh năm 1998 tại Vĩnh Long. Người đẹp gây ấn tượng bởi chiều cao nổi bật 1m81 cùng hình thể săn chắc, số đo 84-64-90 cm. Trước khi nổi tiếng, Tâm Như là một huấn luyện viên thể hình (PT gym) tại TP.HCM. Hình ảnh Hà Tâm Như rèn luyện thể chất, truyền cảm hứng sống lành mạnh cho học viên từng thu hút một lượng lớn người theo dõi.

Giống như nhiều người trong cộng đồng, Tâm Như sớm nhận ra sự khác biệt trong bản thân. Sau nhiều năm trăn trở, cô quyết định phẫu thuật chuyển giới vào năm 2023 để được sống đúng với con người thật của mình. Đây là bước ngoặt lớn trong cuộc đời, giúp cô tự tin hơn và sẵn sàng chinh phục những hành trình mới.

Sau khi Tâm Như đăng quang quốc tế, những hình ảnh trong quá khứ của cô cũng được quan tâm. Trong loạt khoảnh khắc cũ trước khi chuyển giới, người đẹp sinh năm 1998 gây chú ý bởi làn da trắng sáng, vóc dáng mảnh khảnh và trông khá thư sinh. Thời điểm đó, Tâm Như đã thể hiện niềm đam mê tập gym, chơi thể thao. So với những hình ảnh của hiện tại, có thể thấy Tâm Như đã có màn "lột xác" ngoạn mục, chi tiết thay đổi rõ nhất là vóc dáng.