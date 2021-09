Hình ảnh Phi Nhung cuối đời, đeo ống thở hát tri ân khán giả

Ca sĩ Phi Nhung qua đời vào ngày 28/9 sau một thời gian kiên cường chống chọi với căn bệnh COVID-19.

Mới đây, trên trang cá nhân, nam ca sĩ Quang Hà đã chia sẻ clip ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng của Phi Nhung trên giường bệnh.

Dù phải đeo ống thở với tình trạng sức khoẻ yếu, cô vẫn ngân vang giọng hát bài Bậu Ơi Đừng Khóc dành tặng khán giả nhằm tri ân vì đã lo lắng cho cô thời gian qua.