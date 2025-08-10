Hình ảnh người dân Hà Nội vật lộn trong 3 đợt mưa ngập lịch sử chỉ trong hơn 1 tháng

Chỉ trong thời gian hơn 1 tháng, người dân Hà Nội đã phải trải qua 3 đợt mưa lớn gây ngập nặng do ảnh hưởng của 3 cơn bão số 5 Kajiki, bão số 10 Bualoi và bão số 11 Matmo.

Những hình ảnh người dân vật lộn với 3 trận mưa ngập lịch sử chỉ trong vòng hơn 1 tháng ở Hà Nội.

Ngày 26/8, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 5 Kajiki khiến Hà Nội ngập gần 40 điểm, nhiều tuyến phố tê liệt, giao thông hỗn loạn.

Sáng 26/8, do ảnh hưởng mưa lớn hoàn lưu bão số 5 Kajiki, khắp các ngả đường Hà Nội ngập sâu. Đường Đội Cấn ngập nặng nhiều đoạn khiến hàng loạt phương tiện chết máy. Sóng lớn do ô tô tạo ra khi vượt đoạn ngập khiến người đi bộ loạng choạng, chật vật để không bị ngã.

Đoạn từ ngã tư Văn La - Quang Trung đến Quốc lộ 6 (qua bến xe Yên Nghĩa) bị ngập sâu. Đoạn sâu nhất cao đến hơn nửa bánh xe máy.



