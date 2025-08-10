Hình ảnh người dân Hà Nội vật lộn trong 3 đợt mưa ngập lịch sử chỉ trong hơn 1 tháng

Hoàng Hà - Thạch Thảo - Phạm Hải - Đình Hiếu - Thế Bằng - Đức An| 08/10/2025 07:30

Chỉ trong vòng hơn 1 tháng, Hà Nội đã phải trải qua 3 đợt mưa lớn gây ngập nghiêm trọng do ảnh hưởng của 3 cơn bão. Người dân vật lộn giữa làn nước ngập mênh mông khắp thành phố.

Chỉ trong thời gian hơn 1 tháng, người dân Hà Nội đã phải trải qua 3 đợt mưa lớn gây ngập nặng do ảnh hưởng của 3 cơn bão số 5 Kajiki, bão số 10 Bualoi và bão số 11 Matmo. 

Những hình ảnh người dân vật lộn với 3 trận mưa ngập lịch sử chỉ trong vòng hơn 1 tháng ở Hà Nội. 

Ngày 26/8, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 5 Kajiki khiến Hà Nội ngập gần 40 điểm, nhiều tuyến phố tê liệt, giao thông hỗn loạn.

w mua ngap 8 825.jpg
Sáng 26/8, do ảnh hưởng mưa lớn hoàn lưu bão số 5 Kajiki, khắp các ngả đường Hà Nội ngập sâu. Đường Đội Cấn ngập nặng nhiều đoạn khiến hàng loạt phương tiện chết máy. Sóng lớn do ô tô tạo ra khi vượt đoạn ngập khiến người đi bộ loạng choạng, chật vật để không bị ngã.
W-539626225 1103853841267753 5570959004583619106 n 505.jpg
Đoạn từ ngã tư Văn La - Quang Trung đến Quốc lộ 6 (qua bến xe Yên Nghĩa) bị ngập sâu. Đoạn sâu nhất cao đến hơn nửa bánh xe máy.

w mua ngap tit 920.jpg
Phố Thái Hà đoạn từ ngã tư Hoàng Cầu kéo dài tới Trung tâm Chiếu phim quốc gia, nước ngập sâu, nhiều ô tô chết máy. Ảnh: Thái An
w mua ngap 23 831.jpg
Lội quãng đường ngập tới bụng, bà Nga cho biết bà làm công việc nấu cơm cho thợ nên hôm nay vẫn phải tới nơi làm việc.
w mua ngap 7 820.jpg
Một gia đình không thể đưa tang đúng giờ vì ngập.
w mua tac hn bang 613.jpg
Mưa ngập, ùn dài trên đường Trần Duy Hưng. 

Ngày 30/9, do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi, mưa lớn liên tiếp trút xuống Hà Nội, khiến hàng loạt khu vực, tuyến phố bị ngập sâu, đảo lộn sinh hoạt, đời sống, việc di chuyển của người dân thành phố.

w 4b527476ec9466ca3f85 2440.jpg
Gần giờ tan tầm tại phố Láng Hạ, nhiều người loay hoay với các phương án để về nhà. Taxi và xe ôm công nghệ gần như dừng hoạt động, hàng loạt tài xế dừng nhận các cuộc gọi đặt xe qua app.
w 5fb92f644783cddd9492 852.jpg
Nhiều tuyến đường trung tâm Thủ đô bị ngập sâu. 
w ff5b3663de8554db0d94 1034.jpg
Như thường lệ mỗi lần mưa ngập, dịch vụ chở xe máy qua đoạn ngập tại khu đô thị Nam An Khánh lại xuất hiện. Giá một chuyến khoảng 100.000 đồng/xe.
w df7bda489aa510fb49b4 2541.jpg
Tại phố Đào Tấn, nhiều tài xế ô tô loay hoay khi đối diện cảnh xe chết máy hàng loạt, nước ngập mênh mông phía trước.
w 44cb292d7dcef790aedf 1761.jpg
Một tài xế phải xuống xe xử lý sau khi ô tô bị chết máy giữa dòng nước trên phố Tô Hiệu.
w b9166f3e8bdc018258cd 2422.jpg
w mieu nha ngap sau tran duc anh 20 155.jpg
Mưa lớn kết hợp với mực nước sông Hồng dâng cao khiến một khu dân cư thuộc phường Xuân Phương, Hà Nội bị cô lập. Sau 4 ngày, hàng loạt đồ đạc trong các ngôi nhà vẫn chìm dưới biển nước.

Hậu bão số 11 Matmo, Hà Nội mưa lớn dồn dập ngày 7/10, 122 điểm ngập, 29 điểm phương tiện không thể lưu thông.

w unknown 27 433.jpg
Đợt mưa sau bão Matmo sáng 7/10 khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập sâu, giao thông tê liệt.
w unknown 19 371.jpg
Phố Đội Cấn ngập sâu.
w dji 0636 2506.jpg
Khu vực Quảng trường Mỹ Đình, đường Lê Quang Đạo, nơi được người dân ví von là "cảng nước sâu". 
w mua ngap 12 1908.jpg
Ngọc Phương chở hàng đi giao cho khách, cô mất tới 3 tiếng cho quãng đường chỉ 2km, trong khi phía trước vẫn hơn 3km phải đi. Không có lựa chọn nào khác, Phương đành tắt máy, đẩy xe qua vùng nước ngập. 
w unknown 46 681.jpg
Mưa như trút nước khiến hầm nhà của một gia đình trên phố Nguyễn Hoàng ngập nước.
w unknown 38 559.jpg
Ùn tắc kéo dài tại đường Văn Khê (phường Kiến Hưng, Hà Nội) theo hướng về ngã tư Văn Phú. Hàng trăm phương tiện nối đuôi nhau, nhích từng mét để di chuyển.
w ngap lut ha noi 18 2214.jpg
Sáng 7/10, nước ngập sâu ở nhiều khu vực tại khu đô thị Ngoại giao Đoàn. Lối vào nhiều hầm xe ở đây được đắp kín bằng tấm chắn và bao cát.
Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/hinh-anh-nguoi-dan-ha-noi-bi-bom-trong-3-tran-mua-ngap-lich-su-2450153.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/hinh-anh-nguoi-dan-ha-noi-bi-bom-trong-3-tran-mua-ngap-lich-su-2450153.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Hình ảnh người dân Hà Nội vật lộn trong 3 đợt mưa ngập lịch sử chỉ trong hơn 1 tháng
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO