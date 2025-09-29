Hình ảnh mưa trắng trời, ngập lụt diện rộng ở miền núi Hà Tĩnh

Ngày 29-9, toàn tỉnh Hà Tĩnh đang khẩn trương triển khai công tác ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 10. Theo báo cáo của Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, toàn bộ 3.983 tàu thuyền với gần 11.000 lao động đã vào bờ an toàn.

Nước lũ gây ngập ở xã miền núi Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Công tác sơ tán dân được triển khai quyết liệt, đến 10 giờ 29-9, Hà Tĩnh đã di dời 9.585 hộ với hơn 20.000 người, trong đó khu vực ven biển chiếm trên 13.000 người. Hiện trên địa bàn Hà Tĩnh có 523 hộ dân bị ngập, hơn 2.700 hộ với 6.600 người đang bị cô lập; 168 tuyến đường, dài 136 km, ngập sâu.