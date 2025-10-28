Hình ảnh mới nhất tại TP Huế khi nước lũ bủa vây

28/10/2025 13:08

Từ đêm 27 đến rạng sáng 28/10, lũ trên địa bàn TP Huế rút xuống chậm khiến nhiều phường, xã của địa phương này vẫn bị ngập nặng.

Theo cơ quan chức năng TP Huế, đến 9h sáng nay (28/10), mực nước trên sông Hương vẫn ở mức 4,62m, trên báo động 3 là 1,12m. Trong khi đó, từ đêm qua đến rạng sáng nay, lũ trên sông Bồ rút chậm, dao động ở mức báo động 3.

W-0041d7c5 7ef5 4377 ac5e a6a396b6ede7.jpg
Nước lũ dâng cao hơn 1m gây ngập nhiều nhà dân ở TP Huế trong đêm 27/10. Ảnh: Quang Thành
W-lut 28 (11).JPG.jpg
Lũ rút chậm khiến TP Huế vẫn ngập nặng vào sáng nay. Ảnh: Quang Thành
W-29d919e3 8cb1 47ed 80ac b0e1225145b4.jpg
W-lut 28 (3).jpg
Mưa lớn kết hợp lũ thượng nguồn đổ về gây ngập lụt nghiêm trọng các tuyến đường trung tâm TP Huế, các khu đô thị. Ảnh: Quang Thành
Ảnh: Quang Thành
W-lut 28 (10).jpg
Người dân ở chung cư Xuân Phú lội nước đi mua lương thực, nhu yếu phẩm. Ảnh: Quang Thành
W-lut 28 (8).jpg
Quán cà phê hiếm hoi mở cửa, phục vụ "thượng khách" trong thời điểm nước lũ bủa vây. Ảnh: Quang Thành
W-lut 28 (6).jpg
Nước lũ tràn vào quầy tạp hóa. Ảnh: Quang Thành
W-lut 28 (15).jpg
W-a6d17a30 6752 4861 92cc 9fdc0f9efa05.jpg
Đến 11h, trên các tuyến đường trung tâm TP Huế như Tố Hữu, Bà Triệu, Hùng Vương... lũ còn dâng cao hơn 1m. Ảnh: Quang Thành
Ảnh: Quang Thành
W-512bdb65 2af8 46d3 b61d ae3cbc1e2fad.jpg
Tranh thủ trời tạnh mưa, người dân TP Huế thuê đò, thuyền đến các siêu thị mua lương thực, nhu yếu phẩm. Ảnh: Quang Thành
Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/hinh-anh-moi-nhat-tai-tp-hue-khi-nuoc-lu-bua-vay-2457016.html

            
