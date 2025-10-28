Hình ảnh mới nhất tại TP Huế khi nước lũ bủa vây

Từ đêm 27 đến rạng sáng 28/10, lũ trên địa bàn TP Huế rút xuống chậm khiến nhiều phường, xã của địa phương này vẫn bị ngập nặng.
Theo cơ quan chức năng TP Huế, đến 9h sáng nay (28/10), mực nước trên sông Hương vẫn ở mức 4,62m, trên báo động 3 là 1,12m. Trong khi đó, từ đêm qua đến rạng sáng nay, lũ trên sông Bồ rút chậm, dao động ở mức báo động 3.
Nước lũ dâng cao hơn 1m gây ngập nhiều nhà dân ở TP Huế trong đêm 27/10. Ảnh: Quang Thành
Lũ rút chậm khiến TP Huế vẫn ngập nặng vào sáng nay. Ảnh: Quang Thành
Mưa lớn kết hợp lũ thượng nguồn đổ về gây ngập lụt nghiêm trọng các tuyến đường trung tâm TP Huế, các khu đô thị. Ảnh: Quang Thành
Người dân ở chung cư Xuân Phú lội nước đi mua lương thực, nhu yếu phẩm. Ảnh: Quang Thành
Quán cà phê hiếm hoi mở cửa, phục vụ "thượng khách" trong thời điểm nước lũ bủa vây. Ảnh: Quang Thành
Nước lũ tràn vào quầy tạp hóa. Ảnh: Quang Thành
Đến 11h, trên các tuyến đường trung tâm TP Huế như Tố Hữu, Bà Triệu, Hùng Vương... lũ còn dâng cao hơn 1m. Ảnh: Quang Thành
Tranh thủ trời tạnh mưa, người dân TP Huế thuê đò, thuyền đến các siêu thị mua lương thực, nhu yếu phẩm. Ảnh: Quang Thành
