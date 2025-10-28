Hình ảnh mới nhất tại TP Huế khi nước lũ bủa vây

Theo cơ quan chức năng TP Huế, đến 9h sáng nay (28/10), mực nước trên sông Hương vẫn ở mức 4,62m, trên báo động 3 là 1,12m. Trong khi đó, từ đêm qua đến rạng sáng nay, lũ trên sông Bồ rút chậm, dao động ở mức báo động 3.

Nước lũ dâng cao hơn 1m gây ngập nhiều nhà dân ở TP Huế trong đêm 27/10. Ảnh: Quang Thành