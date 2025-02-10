Hình ảnh mới hé lộ vụ ô tô bán tải chở quản đốc thủy điện và 2 người mất tích

Chiều 2/10, ông Đinh Phúc Hạnh - Chủ tịch UBND xã Nậm Xé cho biết, lực lượng chức năng đã phát hiện xe bán tải chở Quản đốc thuỷ điện Tu Trên - Nậm Xé cùng 2 người khác.

Theo ông Hạnh, sau khi máy xúc san gạt điểm sạt lở tại quốc lộ 279, thôn Pom Khén, địa bàn xã Minh Lương, lực lượng chức năng đã phát hiện phần đuôi phía sau xe ô tô BKS 24A-348.02. Tuy nhiên do khối lượng đất đá vùi lấp rất lớn, hiện tại chưa có thông tin về sức khoẻ, tính mạng của những người bên trong xe.