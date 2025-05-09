Hình ảnh lạ xuất hiện trên một gốc cây sau trận ngập khó quên ở đường Võ Chí Công, Hà Nội

Sau trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ vào cuối tháng 8 vừa qua, Hà Nội chứng kiến một trong những đợt ngập lụt nặng nề nhất trong năm. Nhiều tuyến đường biến thành “sông”, hàng trăm phương tiện chết máy, ùn ứ kéo dài. Tại tuyến đường Võ Chí Công (phường Tây Hồ), nơi mực nước có thời điểm dâng cao đến gần nửa bánh xe, hàng loạt ô tô bị rơi biển số do nước cuốn trôi.

Mới đây, anh Quân Anh (phường Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ một hình ảnh đặc biệt: hàng loạt biển số ô tô được treo ngay ngắn trên một gốc cây ven đường Võ Chí Công. Trong ảnh, ít nhất năm biển số với đủ seri khác nhau được gắn vào thân cây, nổi bật bên đường.

Anh Quân Anh cho biết, ngay sau khi nước rút, nhiều người dân đã nhặt được biển số xe rơi dọc đường. Thay vì mang về nhà, họ tập hợp lại, treo công khai để chủ xe dễ nhận diện. “Ngày 3/9, số lượng biển treo trên cây lên tới hơn 40 cái. Hôm nay (4/9), số biển vơi đi đáng kể, có lẽ nhiều chủ xe đã quay lại tìm và lấy về. Việc này tuy nhỏ nhưng giúp ích cho rất nhiều người, bởi mất biển số đồng nghĩa với hàng loạt thủ tục hành chính phiền toái”, anh chia sẻ.