Hình ảnh kinh hãi bên trong cơ sở sản xuất nước hoa giả ‘Made in Dubai’

Ngày 10/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án “sản xuất, buôn bán hàng giả” liên quan đến nước hoa.

Trước đó, khoảng tháng 1/2024, các lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Phước qua theo dõi trên không gian mạng, phát hiện một số tài khoản mạng xã hội đăng bán nước hoa có dấu hiệu giả nguồn gốc xuất xứ. Qua truy xét, lực lượng công an xác định chủ các tài khoản ngụ tại TP. Đồng Xoài.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu tội sản xuất, mua bán hàng giả với số lượng lớn nên Công an tỉnh Bình Phước đã xác lập chuyên án do Đại tá Lâm Văn Long - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước làm Trưởng ban chuyên án.