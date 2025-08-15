Hình ảnh không thể tin nổi ở chung cư Hà Nội, chưa tìm ra 'thủ phạm'

Tại một khu chung cư trên địa bàn xã Đông Anh (Hà Nội), hình ảnh một chiếc ghế đá được đặt chiễm chệ giữa vị trí đỗ ô tô, bên dưới còn gắn kèm một cục bê tông lớn và được khóa lại bằng dây thép chắc chắn, đang gây bức xúc trong cộng đồng cư dân.

Theo phản ánh, khu vực này vốn là bãi đỗ xe miễn phí dành riêng cho cư dân trong tòa nhà, ai đến trước thì đỗ trước. Tuy nhiên, một cá nhân đã ngang nhiên đặt vật cản cố định để "giữ chỗ" cho riêng mình.