Hình ảnh khác lạ ở Cửa Lò, máy ATM khóa chặt trước lúc bão số 5 đổ bộ

Ghi nhận của PV VietNamNet, từ tối 24/8 đến rạng sáng 25/8, dọc tuyến đường Bình Minh giáp bờ biển thuộc phường Cửa Lò (Nghệ An), nhiều khách sạn, nhà hàng trực 100% nhân lực để tiếp tục thu dọn đồ đạc, chằng chống cửa kính để giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão số 5 gây ra.

Tại khách sạn Mường Thanh Hoa Lư, hàng chục nhân viên đang cùng nhau chằng chống cửa kính; nhiều bao cát được sử dụng để chặn ở cửa ngăn nước tràn vào trong khách sạn.