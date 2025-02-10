Hình ảnh 'hở bạo' gợi cảm ở tuổi 49 của Trương Ngọc Ánh

Trương Ngọc Ánh ở tuổi 49, cô khoe hình ảnh "hở bạo" với dòng viết: "Giao diện trưởng thành nhưng hệ điều hành “nhõng nhẽo”. Dòng trạng thái và hình ảnh của Trương Ngọc Ánh đã gây sốt mạng xã hội với hơn 17 nghìn lượt tương tác và gần 1 bình luận. Khán giả đều rất bất ngờ về sự tươi trẻ và táo bạo trong phong cách thời trang của người đẹp.



Thời gian quan, Trương Ngọc Ánh "lột xác" và làm mới mình sau tin đồn đã chia tay tình trẻ Anh Dũng. Ở tuổi 49, cô có cuộc sống bình yên với công việc kinh doanh và hoạt động nghệ thuật. Nhờ kinh doanh miệt mài, bền bỉ nhiều năm như vậy trong nhiều lĩnh vực từ bất động sản đến nhà hàng, Trương Ngọc Ánh được cho là phú bà giàu ngầm.