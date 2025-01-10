Hình ảnh 'giấc ngủ trên mái nhà' trong vùng lũ khiến triệu người xót xa

Sau bão số 10, nước lũ từ thượng nguồn ào ạt đổ về khiến nhiều địa phương ở Nghệ An chìm trong biển nước. Đặc biệt, tại các xã thuộc huyện Tân Kỳ (cũ), hàng nghìn hộ dân bị ngập nặng.

Trong đêm 30/9, nhiều khu vực ở đây ngập sâu, người dân phải lên mạng xã hội cầu cứu lực lượng cứu hộ. Nước dâng tới mái nhà, buộc nhiều gia đình phải leo lên nóc để ngủ qua đêm tránh lũ. Cảnh tượng khiến nhiều người xót xa.

Hình ảnh người dân ở huyện Tân Kỳ (cũ) ngủ trên nóc nhà do nước ngập. Ảnh: CTV

Anh Nguyễn Tiến Lợi (trú xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An) cho biết: “Bão số 10 đã khiến gia đình tôi thiệt hại nặng nề. Khi chưa kịp ổn định tinh thần để dọn dẹp thì nước lũ lại đổ về, khiến cả xã ngập trong biển nước.