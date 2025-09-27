Hình ảnh gây xôn xao của Hoa hậu Thuỳ Tiên

Suốt nhiều tháng qua, cái tên Nguyễn Thúc Thùy Tiên vẫn luôn là tâm điểm chú ý của dư luận sau khi cô vướng vòng lao lý. Đã gần 5 tháng kể từ ngày Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 bị bắt tạm giam vì liên quan đến vụ ồn ào kẹo Kera, mọi diễn biến tiếp theo của vụ việc đều khiến công chúng đặc biệt quan tâm.

Mới đây, mạng xã hội lại xôn xao trước loạt clip ghi lại cảnh Thùy Tiên xuất hiện trong một buổi livestream, vừa trò chuyện vừa gửi lời xin lỗi tới khán giả. Các đoạn video này nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt, thu hút hàng triệu lượt xem cùng vô số bình luận. Không ít khán giả bán tín bán nghi, cho rằng đây là "tín hiệu mới" từ nàng hậu sau nhiều tháng im ắng.

Tuy nhiên, thực tế đây hoàn toàn là clip cũ, từng được Thùy Tiên chia sẻ trên trang cá nhân trước khi cô vướng vào vụ việc. Những đoạn video bị cộng đồng mạng "đào" lại và lan truyền tạo nên cảm giác như cô vừa livestream trở lại. Chính sự nhầm lẫn này đã khiến nhiều người hoang mang, thậm chí còn đặt ra vô số giả thiết không chính xác về tình trạng hiện tại của Thùy Tiên. Tính đến hiện tại, lần cuối Thùy Tiên lộ diện công khai lộ diện là vào tháng 5/2025, khi nhận quyết định bị tạm giam. Cơ quan chức năng hiện cũng chưa đưa ra thêm thông tin mới nào liên quan đến hoa Hoa hậu Thuỳ Tiên.