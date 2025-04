Hình ảnh gây sốc năm 14 tuổi khiến 'ác nữ Penthouse' Kim So Yeon bị cả MXH tấn công

Còn nhớ sau khi giành được giải thưởng Diễn viên nhí xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong bộ phim Dinosaur Teacher khi mới 14 tuổi, "ác nữ Penthouse" đã bị dư luận lúc bấy giờ công kích dữ dội. Và nguyên nhân đến từ việc Kim So Yeon xuất hiện với diện mạo trông trưởng thành hơn hẳn so với tuổi thật trên sân khấu nhận giải. Từ đây, nữ diễn viên dính nghi vấn khai gian tuổi khi vừa "chân ướt chân ráo" vào showbiz, còn bị chỉ trích dữ dội vì tạo nên sự bất công trong cuộc đua với các diễn viên nhí khác.

Sáng 8/4, tờ TVReport đưa tin, 1 bài đăng có tiêu đề "Nữ diễn viên bị chỉ trích vì diện mạo già dặn hơn tuổi thật, dính tranh cãi với giải thưởng dành cho diễn viên nhí" bỗng trở nên viral trên mạng xã hội Hàn Quốc, thu về lượng tương tác khủng. Trong bài đăng, người viết "đào xới" lại nghi vấn khai gian tuổi liên quan tới nữ minh tinh Kim So Yeon (phim Penthouse).

Ở tuổi 14, nữ diễn viên trông già dặn hơn hẳn so với bạn bè cùng trang lứa

Kim So Yeon từng lên tiếng về nghi vấn khai gian tuổi trên chương trình Strong Heart hồi năm 2010. Trên sóng truyền hình, cô không ngần ngại giới thiệu mình là nữ diễn viên có gương mặt già trước tuổi được nhiều khán giả biết đến, đồng thời cho biết thêm: "Tôi ra mắt khi mới 14 tuổi, may mắn nhận được giải thưởng dành cho diễn viên nhí cùng năm. Thế nhưng, ngay sau đó, tôi đã vấp phải những phản ứng tiêu cực từ công chúng. Sau khi nhận giải, dư luận ngày đó không ngừng chỉ trích tôi vì họ cho rằng tôi rõ ràng đã trưởng thành nhưng lại nhận giải thưởng ở hạng mục dành cho diễn viên nhí. Vì sở hữu vẻ ngoài trông trưởng thành hơn so với tuổi thật, tôi đã được giao cho vai bác sĩ trong bộ phim Soonpoong Clinic dù khi đó tôi mới học lớp 12".