Hình ảnh gây kinh ngạc của Lý Nhược Đồng ở chợ đêm

Trên các nền tảng trực tuyến, Lý Nhược Đồng nhiều lần gây bão khi chia sẻ khoảnh khắc tập luyện thể thao. Ở tuổi cận lục tuần, cô giữ được làn da căng mịn, gương mặt ít nếp nhăn, mà còn khiến người xem bất ngờ bởi cơ bụng sáu múi rõ rệt cùng xương quai xanh.

Trong một buổi livestream bán hàng hồi tháng 3, nữ diễn viên tự tin xuất hiện với mặt mộc, không dùng filter chỉnh sửa, vẫn lộ rõ nước da sáng khỏe. Hình ảnh này lập tức nhận về vô số lời khen ngợi, minh chứng cho sự kỷ luật và thói quen tập luyện lâu dài.

Kể lại kỷ niệm đi du lịch Thái Lan vài năm trước, Lý Nhược Đồng khi làm thủ tục nhập cảnh bị nhân viên hải quan nghi ngờ hộ chiếu là giả, thậm chí còn truy hỏi “Chị trông đâu có giống tuổi này”, "Có phải hộ chiếu thật của cô không?", khiến nữ diễn viên chỉ biết cười trừ.