Hình ảnh 'dữ dội hiếm thấy' của thác Bản Giốc vào tháng 10

Tháng 9 và tháng 10 hằng năm vốn được xem là thời điểm lý tưởng nhất để tham quan thác Bản Giốc nổi tiếng, khi nước đầy và trong xanh, thời tiết dịu mát. Đây cũng là thời điểm diễn ra lễ hội thác Bản Giốc hấp dẫn du khách.

Tuy nhiên, năm nay, do ảnh hưởng của các trận bão liên tiếp, mực nước tại thác dâng cao, dòng chảy mạnh và dữ dội suốt ngày đêm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho du khách.

Ban Quản lý Khu du lịch thác Bản Giốc cho biết, khu vực này đã phải tạm dừng đón khách từ ngày 30/9 đến 3/10 do ảnh hưởng của bão Bualoi, và tiếp tục đóng cửa từ sáng 7/10 khi bão Matmo gây mưa lớn, nước dâng cao.