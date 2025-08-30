Hình ảnh đẹp của Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh tại Tổng duyệt A80

30/08/2025 17:04

Khoảnh khắc ấn tượng trong hậu trường buổi tổng duyệt A80 sáng 30/8: Lương Thùy Linh được nữ chiến sĩ cảnh sát tết tóc, Trần Tiểu Vy đọ sắc với những nữ quân nhân.

Hình ảnh đẹp của Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh tại Tổng duyệt A80 - Ảnh 2.
Sáng 30/8, tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành A80 được tổ chức Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm. Khối Văn hóa - Thể thao với sự góp mặt của hàng trăm nghệ sĩ Việt: các diễn viên "Mưa đỏ" và 3 đại diện Hoa hậu: Trần Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Bảo Ngọc,… đã được khán giả cổ vũ nhiệt tình.
Hình ảnh đẹp của Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh tại Tổng duyệt A80 - Ảnh 3.
Hoa hậu Trần Tiểu Vy diện áo dài trắng với điểm nhấn trên ngực trái là chiếc huy hiệu cài áo hình lá cờ Việt Nam. Cô nàng chăm chỉ tham gia vào các buổi tập luyện cùng khối Văn hoá - Thể thao để chuẩn bị tốt cho màn diễu hành trong ngày đại lễ.
Hình ảnh đẹp của Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh tại Tổng duyệt A80 - Ảnh 4.
“Vy rất vui khi mình có thể được gặp gỡ được nhiều cô chú anh chị em nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ, vận động viên tiêu biểu… những người đã và đang cống hiến cho sự nghiệp phát triển văn hoá - thể thao của đất nước trong buổi Tổng duyệt hôm nay. Vy rất vinh dự và tự hào khi được là phần nhỏ trong bức tranh ngày hội lớn của dân tộc Việt Nam", Tiểu Vy chia sẻ.
Hình ảnh đẹp của Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh tại Tổng duyệt A80 - Ảnh 5.
Được biết cô đã có mặt từ 1 giờ sáng cho công tác chuẩn bị. Bên cạnh đó, Tiểu Vy còn chia sẻ nhiều khoảnh khắc cùng các nghệ sĩ và các khối diễu binh, diễu hành khác. Trước đó, Tiểu Vy cũng tham gia diễu hành nhân dịp kỷ niệm ngày lễ 30/4 tại TP. HCM.
Hình ảnh đẹp của Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh tại Tổng duyệt A80 - Ảnh 6.
Xuất hiện rạng rỡ trong tà áo dài đỏ truyền thống, Lương Thùy Linh gây ấn tượng bởi nhan sắc trong trẻo, dịu dàng nhưng không kém phần tự tin.
Hình ảnh đẹp của Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh tại Tổng duyệt A80 - Ảnh 7.
Người đẹp gốc Cao Bằng cũng có dịp “đọ sắc” cùng nhiều gương mặt nổi bật như: Khánh Vy, Hoàng Yến Chipi, Ca nương Kiều Anh,...

Lương Thùy Linh và Hoàng Yến Chibi, ca nương Kiều Anh. “Được đồng hành, tập luyện và tham gia các buổi duyệt cho Đại lễ là một niềm hạnh phúc và vinh dự rất lớn đối với Linh. Linh đang vô cùng háo hức để cùng mọi người chào mừng ngày hội trọng đại của dân tộc", Lương Thùy Linh bày tỏ.

Một khoảnh khắc đẹp được ghi lại trước giờ diễu binh khi Lương Thùy Linh được nữ chiến sĩ cảnh sát thắt tóc, chuẩn bị chỉn chu cho phần xuất hiện của mình – hình ảnh vừa mộc mạc, vừa thiêng liêng, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó trong sự kiện ý nghĩa này.

Hình ảnh đẹp của Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh tại Tổng duyệt A80 - Ảnh 10.
Hoa hậu Bảo Ngọc diện áo dài trắng, khoác khăn quàng đỏ trên vai đến tham gia buổi Tổng duyệt. “Dù chưa đến ngày lễ chính thức nhưng cảm xúc của Bảo Ngọc cũng như tất cả anh chị em nghệ sĩ, các anh chị em ở các khối diễu binh diễu hành và cả người dân tại Thủ đô Hà Nội đều rộn ràng, háo hức. Ngọc tự hào khi được là một phần trong khối Văn hoá - Thể thao, cũng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp gìn giữ bản sắc dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân", Bảo Ngọc chia sẻ.
Hình ảnh đẹp của Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh tại Tổng duyệt A80 - Ảnh 11.
Khối Văn hoá - Thể thao sau khi diễu hành qua lễ đài thì dừng chân ở SVĐ Hàng Đẫy.
Hình ảnh đẹp của Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh tại Tổng duyệt A80 - Ảnh 12.
Các nghệ sĩ nam tham gia tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành A80 được tổ chức Quảng trường Ba Đình.
Theo giadinh.suckhoedoisong.vn
https://giadinh.suckhoedoisong.vn/hinh-anh-dep-cua-hoa-hau-tran-tieu-vy-luong-thuy-linh-tai-tong-duyet-a80-172250830153537569.htm
Copy Link
https://giadinh.suckhoedoisong.vn/hinh-anh-dep-cua-hoa-hau-tran-tieu-vy-luong-thuy-linh-tai-tong-duyet-a80-172250830153537569.htm
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Văn hoá - Giải trí
            Hình ảnh đẹp của Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh tại Tổng duyệt A80
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO