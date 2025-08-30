Hình ảnh đẹp của Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh tại Tổng duyệt A80
30/08/2025 17:04
Khoảnh khắc ấn tượng trong hậu trường buổi tổng duyệt A80 sáng 30/8: Lương Thùy Linh được nữ chiến sĩ cảnh sát tết tóc, Trần Tiểu Vy đọ sắc với những nữ quân nhân.
Lương Thùy Linh và Hoàng Yến Chibi, ca nương Kiều Anh. “Được đồng hành, tập luyện và tham gia các buổi duyệt cho Đại lễ là một niềm hạnh phúc và vinh dự rất lớn đối với Linh. Linh đang vô cùng háo hức để cùng mọi người chào mừng ngày hội trọng đại của dân tộc", Lương Thùy Linh bày tỏ.
Một khoảnh khắc đẹp được ghi lại trước giờ diễu binh khi Lương Thùy Linh được nữ chiến sĩ cảnh sát thắt tóc, chuẩn bị chỉn chu cho phần xuất hiện của mình – hình ảnh vừa mộc mạc, vừa thiêng liêng, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó trong sự kiện ý nghĩa này.