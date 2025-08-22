Hình ảnh đầy tự hào của nghệ sĩ Việt khi tham gia tổng hợp luyện diễu hành A80

22/08/2025 14:08

NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, Mai Thu Huyền, Thu Quỳnh,… tự hào khi có mặt trong hàng ngũ khối Văn hóa - Thể thao tại buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tối 21/8.

Hình ảnh đầy tự hào của nghệ sĩ Việt khi tham gia tổng hợp luyện diễu hành A80 - Ảnh 2.
Tối 21/8, tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố quan trọng, buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) đã diễn ra. NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - đã có mặt để động viên khối văn hoá - thể thao.
Hình ảnh đầy tự hào của nghệ sĩ Việt khi tham gia tổng hợp luyện diễu hành A80 - Ảnh 3.
Diễn viên Mai Thu Huyền vừa có chuyến công tác tại Mỹ, chị nhanh chóng có mặt tại Hà Nội để cùng khối văn hóa - thể thao luyện tập diễu hành.

"Chỉ để có 5 phút đi ngang qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, hơn 33.000 người thuộc tất cả các khối đã cùng tập hợp từ 14h đến tận 23h đêm, chưa kể vô số buổi tập luyện vất vả trước đó. Khoảnh khắc ấy làm Mai Thu Huyền bồi hồi và trào dâng niềm tự hào khôn tả. Tất cả cùng chung một nhịp tim, một tinh thần, một khát vọng – hướng về Tổ quốc thân yêu, để góp phần làm nên sự kiện trọng đại này. Tự hào được là một phần của đại lễ lịch sử A80!", Mai Thu Huyền bày tỏ.

Hình ảnh đầy tự hào của nghệ sĩ Việt khi tham gia tổng hợp luyện diễu hành A80 - Ảnh 5.
Dù ở tuổi U70 nhưng NSND Lê Khanh, nghệ sĩ Tú Oanh đều hào hứng tham gia lễ diễu binh, diễu hành A80.
Hình ảnh đầy tự hào của nghệ sĩ Việt khi tham gia tổng hợp luyện diễu hành A80 - Ảnh 6.
NSND Lê Khanh nói chị quên hết mệt mỏi mỗi lần ra tập luyện. "Nghe tiếng nhạc hào hùng là quên hết mệt, ai cũng háo hức, nhiệt tình, cố gắng đi đều để chào mừng ngày lễ lớn của cả nước", NSND Lê Khanh nói.
Hình ảnh đầy tự hào của nghệ sĩ Việt khi tham gia tổng hợp luyện diễu hành A80 - Ảnh 7.
Dàn diễn viên VFC tươi cười rạng rỡ.
Hình ảnh đầy tự hào của nghệ sĩ Việt khi tham gia tổng hợp luyện diễu hành A80 - Ảnh 8.
Các diễn viên nam tham gia tổng hợp luyện gồm Tô Dũng, Thanh Sơn, Đỗ Duy Nam, Thái Dương, Dũng Hớn...
Hình ảnh đầy tự hào của nghệ sĩ Việt khi tham gia tổng hợp luyện diễu hành A80 - Ảnh 9.
Vinh dự và tự hào là cảm xúc chung của các nghệ sĩ có mặt trong hàng ngũ khối Văn hóa - Thể thao.
Hình ảnh đầy tự hào của nghệ sĩ Việt khi tham gia tổng hợp luyện diễu hành A80 - Ảnh 10.
Những nghệ sĩ trẻ góp mặt trong đội hình diễu hành với phong thái năng động, tươi mới. Khoảnh khắc dàn sao nam diện sơ mi trắng, thắt cà vạt, nữ mặc áo dài tay cầm lá cờ Tổ quốc và nở nụ cười tươi để lại hình ảnh đẹp trong lòng khán giả.
Hình ảnh đầy tự hào của nghệ sĩ Việt khi tham gia tổng hợp luyện diễu hành A80 - Ảnh 11.
Theo kế hoạch, lễ diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ tiếp tục tỏa ra 7 hướng, đi qua nhiều tuyến phố trung tâm của Thủ đô. Với quy mô lớn và sự tham gia của nhiều lực lượng, chương trình hứa hẹn sẽ trở thành dấu mốc đặc biệt trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, khơi gợi niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và tình yêu nước trong lòng mỗi người dân Việt Nam.
