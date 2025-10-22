Hình ảnh đầu tiên ở đám cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải

VB (Tổng hợp)| 22/10/2025 09:35

Sau 2 năm yêu nhau, đám cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương, Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải tổ chức lễ cưới vào sáng 22/10.

do-thi-ha-3.jpg
Sáng 22/10, Đỗ Thị Hà dậy sớm, chuẩn bị các công đoạn trước khi nhà trai đến Thanh Hóa rước cô về Quảng Trị để làm lễ gia tiên và cử hành hôn lễ.
do-thi-ha-5.jpg
Tối hôm qua, gia đình cô cũng tổ chức tiệc mừng ấm cúng để chia vui cùng người thân, bạn bè, hàng xóm.
do-thi-ha-4.jpg
Rạp cưới nhà gái ở Thanh Hóa trang trí mang phong cách Á Đông. Đây cũng là nơi tổ chức lễ nạp tài, dạm ngõ và xin dâu hôm 16/10.
do-thi-ha-6.jpg
Cô dâu diện chiếc áo dài ren trắng ôm sát thân hình, phối cùng khăn voan trùm đầu dài theo phong cách cổ điển.
do-thi-ha-2.jpg
Khoảng 7h, chú rể Nguyễn Viết Vương cùng đoàn nhà trai đến làm các thủ tục xin rước dâu. Nhà trai di chuyển từ Quảng Trị đến Thanh Hóa hôm trước đó. 
do-thi-ha-1.jpg
Thiếu gia nhà tập đoàn Sơn Hải bảnh bao cùng bộ suit khuy chéo đi hỏi vợ.
do-thi-ha-7.jpg
Sau các thủ tục nghi lễ, Đỗ Thị Hà sẽ cùng đoàn nhà gái di chuyển bằng ôtô quãng đường khoảng 350 km đến phường Đồng Hới, Quảng Trị.
do-thi-ha-8.jpg
do-thi-ha-11.jpg
Sau các thủ tục nghi lễ, Đỗ Thị Hà sẽ cùng đoàn nhà gái di chuyển bằng ôtô quãng đường khoảng 350 km đến phường Đồng Hới, Quảng Trị.
do-thi-ha-9.jpg
Hôn lễ của hoa hậu và doanh nhân Nguyễn Viết Vương diễn ra tối nay (22/10) tại khu đô thị Nam Cầu Dài. Rạp cưới quy mô lớn với mái vòm khung thép hướng ra sông Nhật Lệ, dự kiến đón hàng nghìn khách.
do-thi-ha-10.jpg
do-thi-ha-12.jpg

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 ở Thanh Hóa, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô thi Miss World 2021 tại Puerto Rico và vào top 13 chung cuộc. Chồng sắp cưới của Đỗ Thị Hà tên Nguyễn Viết Vương, sinh năm 1994, là thiếu gia của Tập đoàn Sơn Hải, hiện giữ vị trí Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải.

Ảnh, Clip: Linh Lê Chí﻿

Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Showbiz
            Hình ảnh đầu tiên ở đám cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO