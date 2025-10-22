Hình ảnh đầu tiên ở đám cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 ở Thanh Hóa, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô thi Miss World 2021 tại Puerto Rico và vào top 13 chung cuộc. Chồng sắp cưới của Đỗ Thị Hà tên Nguyễn Viết Vương, sinh năm 1994, là thiếu gia của Tập đoàn Sơn Hải, hiện giữ vị trí Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải.

Ảnh, Clip: Linh Lê Chí﻿