Hình ảnh dẫn giải cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà tới tòa

Đến cuối tháng 12/2021, trong bữa cơm tối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang, ông Phạm Thái Hà giới thiệu ông Nguyễn Duy Hưng với ông Dương Văn Thái và nói, Tập đoàn Thuận An là “đơn vị có năng lực, nhờ các anh quan tâm, xem xét cho Tập đoàn này tham gia dự án cầu Đồng Việt”.

Khi đó, ông Thái nói sẽ quan tâm. Cáo buộc cho rằng, sau buổi gặp gỡ đó, ông Thái đã tác động đến ông Nguyễn Văn Thạo (khi đó là Giám đốc Ban QLDA tỉnh Bắc Giang) tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An.

Theo VKSND Tối cao, quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu dự án tại các tỉnh khác như Tuyên Quang (cũ), Quảng Ninh, Hà Nội và tại Bộ GTVT (cũ), ông Nguyễn Duy Hưng đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan nhà nước, trong đó có ông Phạm Thái Hà để nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh, Bộ GTVT (cũ) nhằm tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công.