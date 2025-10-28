Hình ảnh dẫn giải các bị cáo trong vụ đánh bạc ngàn tỉ tại khách sạn Pullman

Căn cứ dữ liệu điện tử thu được từ ngày 4-2-2024 đến 22-6-2024, CQĐT kết luận các bị cáo đã đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng như Slot, Roulette, Baccarat. Tổng số tiền sát phạt là 111 triệu USD, tương đương hơn 2.683 tỉ đồng.

Trong đó, Kim In Sung, 67 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, bị xác định đã thu lời bất chính 9,4 triệu USD - khoảng 228 tỉ đồng. Tuy nhiên, người này đã xuất cảnh khỏi Việt Nam trước thời điểm vụ án được phát hiện nên Bộ Công an đã phát lệnh truy nã.

Cáo trạng xác định vụ án này có tính chất rất nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài. Người đánh bạc thuộc nhiều thành phần như cán bộ, công chức, doanh nhân; số tiền phạm tội đặc biệt lớn. Họ thường thông qua người quen, bạn bè giới thiệu hoặc trực tiếp liên hệ với King Club để được mở thẻ thành viên.

Một số hình ảnh dẫn giải các bị cáo đến Tòa án: