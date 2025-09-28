Hình ảnh đám cưới Selena Gomez

Selena Gomez chính thức kết hôn với nhà sản xuất Benny Blanco (tên thật là Benjamin Joseph Levin) tại vườn ươm Sea Crest Nursery ở Santa Barbara, California, Mỹ, vào ngày 27/9.

Đám cưới diễn ra riêng tư, giới truyền thông không thể tiếp cận địa điểm tổ chức để ghi nhận. Hình ảnh hiếm hoi về đám cưới do Selena chia sẻ lên Instagram vào tối cùng ngày.

Selena Gomez và Benny Blanco kết hôn sau 2 năm công khai yêu. Ảnh: IG.

Trong ảnh và video, nữ ca sĩ xuất hiện rạng ngời trong chiếc váy cưới được đặt làm riêng từ thương hiệu Ralph Lauren, với cổ yếm cao có chi tiết ren hoa mềm mại. Thiết kế hở lưng tạo nét quyến rũ nhẹ nhàng, vẫn giữ được nét thanh lịch.

Cô uốn tóc xoăn theo phong cách Hollywood cổ điển, kết hợp khuyên tai kim cương sang trọng và bó hoa màu trắng nhỏ.