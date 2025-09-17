Hình ảnh cựu Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam tại tòa

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong một ngày. Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa là ông Vũ Thanh Lâm - Chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM.

Sáng 17-9, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm Phạm Văn Tam (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Asanzo) về hai tội buôn lậu và trốn thuế; Phạm Xuân Tình (Tổng Giám đốc Công ty, em trai Tam) về tội trốn thuế.

Theo cáo trạng, Công ty Asanzo đăng ký lần đầu ngày 20-10-2016 tại Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM; có Giám đốc, đại diện theo pháp luật là ông Phạm Văn Tam.

Công ty đăng ký thay đổi lần 4 vào ngày 24-7-2017. Theo đó, thay đổi Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty là Phạm Xuân Tình; còn Phạm Văn Tam là chủ tịch Hội đồng quản trị và quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của công ty.

Thông qua pháp nhân Công ty Asanzo, theo chỉ đạo của Phạm Văn Tam, Phạm Xuân Tình đã ký hợp đồng nguyên tắc, mua linh kiện của Công ty Trần Thoàn, gia công lắp ráp ra thành phẩm là mặt hàng điều hòa nhiệt độ (công suất từ 90.000 BTU trở xuống, có dán tem Asanzo và bao bì in nhãn hiệu Asanzo.