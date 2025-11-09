Hình ảnh cuối cùng của Vu Mông Lung trước khi qua đời vì ngã lầu ở tuổi 37

Thông tin Vu Mông Lung qua đời vì ngã lầu được công ty quản lý và cảnh sát xác nhận chiều 11/9. Cơ quan chức năng loại bỏ nghi vấn hình sự liên quan đến vụ việc.

Sự ra đi đột ngột của Vu Mông Lung khiến showbiz Hoa ngữ chấn động. Các nghệ sĩ thân thiết với anh như Văn Dĩ Phàm, Cao Thái Vũ đăng bài tiếc thương... trong khi nhiều khán giả bất ngờ, thương xót.

Những hình ảnh cuối cùng được Vu Mông Lung chia sẻ trên trang cá nhân.

Vu Mông Lung có hơn 26 triệu fan trên Weibo. Lần gần nhất anh đăng tải hình ảnh là hôm 29/8. Nam diễn viên chia sẻ bức ảnh dạo chơi, ngắm cảnh thiên nhiên sông nước, thu hút hơn 17.000 bình luận.

Hôm 2/9, nam diễn viên đăng tải bài viết Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít của Trung Quốc.