Hình ảnh cơ quan chức năng khám xét căn penthouse 300m2, giá triệu đô của Ngân 98

Thông tin trên báo Dân Trí, tối 13/10, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP. HCM) phối hợp với VKSND TPHCM và Công an phường Cát Lái tiến hành khám xét nơi ở của bị can Võ Thị Ngọc Ngân (còn gọi là Ngân 98, SN 1998, quê Bình Định, nay là Gia Lai).
Theo tìm hiểu căn hộ này rộng khoảng 300m2, nằm trên tầng cao nhất của một tòa chung cư cao cấp ở phường Cát Lái, TPHCM. Đây là nơi nữ DJ và ông xã Lương Bằng thường xuyên quay các clip đu trend, livestream bán hàng online.
Theo tìm hiểu, hình ảnh về căn hộ này lần đầu tiên được Ngân 98 khoe cách đây 2 năm. Khi đó cô đăng tải dòng trạng thái thông báo tậu cơ ngơi "khủng": "Bay đi làm miết không có thời gian qua xem em nó được xây sửa như thế nào luôn. Chỉ biết là 1 tháng nữa là hoàn thiện và được vào ở".
"Tính tới thời điểm hiện tại, căn penthouse này của em Ngân đang là có diện tích 1 sàn lớn nhất quận 2”, "hot girl ngực khủng"khoe thêm. Trong một video, Ngân 98 tiết lộ giá trị căn hộ tính cả nội thất khoảng 80 tỷ đồng.
Nhiều năm gần đây, người đẹp tập trung kinh doanh qua hình thức livestream và làm DJ. Cô là nữ DJ đắt show nhất nhì Vbiz thời điểm hiện tại.
Ngân 98 từng chia sẻ về giá cát-xê khủng, để mời cô tham gia trình diễn, ban tổ chức các chương trình phải trả từ 70 - 200 triệu đồng. Mức cát-xê này được cho là cao ngang ngửa những ngôi sao hạng A của làng nhạc Việt.
Nhờ nhiều nguồn thu nhập lớn từ việc chạy show và kinh doanh online, ở tuổi 27, Ngân 98 đã có trong tay khối tài sản cực lớn. Độ giàu có của "hot girl" ngực khủng khiến cộng đồng mạng liên tục "tròn mắt".
Cô từng khiến dân tình trầm trồ khi tự thưởng cho bản thân chiếc siêu xe Maserati MC20 mui trần có giá khoảng 22 tỷ đồng nhân dịp sinh nhật. Một năm sau, cô tiếp tục tậu thêm chiếc Mercedes-Benz V-Class độ Maybach, chiếc xe được mệnh danh "chuyên cơ mặt đất".
Trước đó, nữ DJ khoe về việc sở hữu 20 miếng đất cùng một lúc, nắm trong tay nhiều bất động sản có giá trị.
Thời điểm khoe nhà mới, Ngân 98 từng bị netizen nghi ngờ đào mỏ đại gia để có tiền tậu tài sản đắt đỏ. Đáp trả những ý kiến trái chiều, bạn gái Lương Bằng Quang phủ nhận chuyện được bao nuôi.
Cô cho biết có thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân và sẽ làm chủ cuộc sống của mình, không cần dựa dẫm vào ai khác.
Có tiền, Ngân 98 cũng rất biết cách tiêu tiền. Cô thường xuyên khoe cuộc sống sang chảnh, đi du lịch nhiều nơi trên thế giới, ở khách sạn 5 sao đắt đỏ.