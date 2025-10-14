Hình ảnh cơ quan chức năng khám xét căn penthouse 300m2, giá triệu đô của Ngân 98

Theo tìm hiểu căn hộ này rộng khoảng 300m2, nằm trên tầng cao nhất của một tòa chung cư cao cấp ở phường Cát Lái, TPHCM. Đây là nơi nữ DJ và ông xã Lương Bằng thường xuyên quay các clip đu trend, livestream bán hàng online.

Thông tin trên báo Dân Trí, tối 13/10, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP. HCM) phối hợp với VKSND TPHCM và Công an phường Cát Lái tiến hành khám xét nơi ở của bị can Võ Thị Ngọc Ngân (còn gọi là Ngân 98, SN 1998, quê Bình Định, nay là Gia Lai).

Theo tìm hiểu, hình ảnh về căn hộ này lần đầu tiên được Ngân 98 khoe cách đây 2 năm. Khi đó cô đăng tải dòng trạng thái thông báo tậu cơ ngơi "khủng": "Bay đi làm miết không có thời gian qua xem em nó được xây sửa như thế nào luôn. Chỉ biết là 1 tháng nữa là hoàn thiện và được vào ở".

"Tính tới thời điểm hiện tại, căn penthouse này của em Ngân đang là có diện tích 1 sàn lớn nhất quận 2”, "hot girl ngực khủng"khoe thêm. Trong một video, Ngân 98 tiết lộ giá trị căn hộ tính cả nội thất khoảng 80 tỷ đồng.

Nhiều năm gần đây, người đẹp tập trung kinh doanh qua hình thức livestream và làm DJ. Cô là nữ DJ đắt show nhất nhì Vbiz thời điểm hiện tại.