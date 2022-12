Hình ảnh chuẩn bị nhập ngũ của Jin (BTS)

“ARMY (tên fandom của BTS) à, các bạn không nên đến trung tâm huấn luyện. Bên cạnh tôi có rất nhiều người. Hơn nữa các bạn có thể gặp nguy hiểm nếu ở nơi quá đông đúc”, Jin viết.

Jin là thành viên đầu tiên trong BTS thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tháng 10, Jin thông báo kế hoạch nhập ngũ sau khi BTS hoàn thành concert Yet To Come tại Busan. Đầu tháng 11, anh đệ đơn lên Cục Quản lý Nhân lực Quân đội (MMA) để hủy bỏ yêu cầu hoãn nhập ngũ của mình.

Quyết định của anh đã đặt dấu chấm hết cho cuộc tranh luận kéo dài tại Hàn Quốc. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng bày tỏ quan điểm rằng họ sẽ tạo điều kiện để BTS có thể luyện tập, biểu diễn vì lợi ích quốc gia mà không gây ảnh hưởng tới quá trình thực hiện nghĩa vụ.