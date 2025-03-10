Hình ảnh cả nghìn gốc đào, quất lúp xúp giữa biển nước dưới chân cầu Nhật Tân

Đào và quất là những loại cây cảnh yêu cầu đất thoát nước tốt và không chịu được ngập úng kéo dài, cây sẽ bị còi cọc, rễ thối, lá rụng.

Trận mưa do ảnh hưởng của bão số 10, nước sông Hồng dâng cao đã gây ngập một nửa số diện tích trồng đào, quất phục vụ Tết Nguyên đán của bà con làng Phú Thượng, Nhật Tân thuộc phường Tây Hồ (Hà Nội).

Tại vườn đào của vợ chồng anh Thể, chị Hằng, hai người tranh thủ nước rút đến đâu thì ra chăm sóc cây đến đó. Nhiều cây bị yếu, có nguy cơ thối gốc hoặc gãy đổ. Anh Thể cho biết, khi nước vừa rút, lá đào thường bị bùn bám dày. Nếu không kịp thời rửa sạch, cây sẽ chết. Trong khi đó, đào chỉ được tuốt lá trước Tết Nguyên đán khoảng hai tháng thì mới cho hoa đẹp.

Gần đó, chị Thúy có gần 600 gốc đào thì một nửa đã bị ngập nước. Chiều 2/10, nước bắt đầu rút nhưng rất chậm. “Hy vọng 1–2 ngày tới nước sẽ rút hẳn, nếu không vườn đào sẽ bị ảnh hưởng nặng,” chị lo lắng chia sẻ.

Theo chị Thúy, một nửa số gốc đào trong vườn đã được chống đỡ cẩn thận để đề phòng nước dâng cao. Tuy nhiên, nhiều gốc đào to, dáng đẹp – vốn có giá bán lên tới hàng triệu đồng – vẫn đang ngập nước, đối mặt nguy cơ thất thu.