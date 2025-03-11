Hình ảnh bắt 66 đối tượng trong tổ chức lừa đảo tại Campuchia do “bà trùm” người Việt cầm đầu

Ngày 2-11, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án 0525L.

Quá trình khám xét, bắt giữ các đối tượng tại Campuchia. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan công an, để điều tra, xác minh tổ chức tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản này, Công an tỉnh Lai Châu đã huy động hơn 100 điều tra viên, cán bộ có kinh nghiệm của Cơ quan Cảnh sát điều Công an tỉnh và kiểm sát viên (Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh) tiến hành đấu tranh, làm rõ các hành vi phạm tội của các đối tượng.

Chuyên án này được khám phá nhờ một vụ án mà Công an tỉnh Lai Châu đã phát hiện từ tháng 6-2025, bắt giữ 4 đối tượng là "chân rết" của tổ chức tội phạm nói trên.