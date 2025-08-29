Hình ảnh Bác Hồ và các Tổng Bí thư tại triển lãm 95 năm Cờ Đảng soi đường

29/08/2025 08:33

Triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đang diễn ra tại Trung tâm triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) thu hút hàng nghìn người đến tham quan, trải nghiệm.

Tại đây có triển lãm “95 năm Cờ Đảng soi đường” với 8 không gian đặc sắc, tái hiện những mốc son chói lọi của Đảng qua 95 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành độc lập, tự do và làm nên những kỳ tích.

Lấy cảm hứng hình xoắn ốc của thành Cổ Loa xưa, triển lãm được đặt tại phân khu trung tâm.

W-b9a1611e2b47a019f956.jpg
Bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và chân dung các Tổng Bí thư các thời kỳ

Trong suốt 95 năm qua, lá cờ Đảng không chỉ là dấu hiệu nhận diện một tổ chức chính trị tiên phong, mà còn trở thành biểu tượng thiêng liêng gắn liền với thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Từ buổi đầu thành lập Đảng (1930) với tuyên ngôn kiên định “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”, lá cờ Đảng đã đồng hành cùng nhân dân qua mọi chặng đường: Từ cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh, đến Tổng khởi nghĩa Tháng Tám, hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân, đế quốc và công cuộc đổi mới, hội nhập hôm nay.

Lá cờ Đảng với hình ảnh búa liềm vàng trên nền đỏ đã trở thành nguồn sức mạnh tinh thần, là ngọn lửa hun đúc ý chí chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân.

W-5f078393c9ca42941bdb.jpg
Biểu tượng búa liềm nổi bật trong triển lãm

Hình thức thể hiện rất đa dạng, từ trưng bày hiện vật, tranh, ảnh, tài liệu, biểu diễn sân khấu thực cảnh đến các nội dung được hỗ trợ bởi công nghệ hiện đại AR, 3D, hologram.

Triển lãm giúp người xem, đặc biệt là thanh niên, dễ dàng tiếp cận với lịch sử hào hùng của đất nước, từ đó thêm tự hào và biết ơn khi nhìn lại hành trình mà ông cha ta đã sống và chiến đấu dưới sự lãnh đạo quang vinh của Đảng.

Với mong muốn lan tỏa tinh thần dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, triển lãm đã xây dựng hành trình trải nghiệm qua từng giai đoạn đáng nhớ của lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nổi bật tại triển lãm là bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và chân dung, sự nghiệp của các Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam các thời kỳ.

W-59da0f784521ce7f9730.jpg
Triển lãm cũng giới thiệu hiện vật lịch sử gắn liền với quá trình lãnh đạo của Đảng, Nhà nước
W-49ab1cf456adddf384bc.jpg
W-cd423ec87491ffcfa680.jpg
Ở mỗi hành trình, người dân được tham quan, trải nghiệm và khám phá các điểm nhấn tiêu biểu cùng những câu chuyện lịch sử ý nghĩa được tái hiện trong từng không gian triển lãm
W-7ae8d966933f1861412e.jpg
W-27aa2ec3649aefc4b68b.jpg
Lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc được treo khắp không gian triển lãm
W-ae8e7a02775bfc05a54a.jpg
Trong ngày đầu mở cửa, triển lãm đã đón hàng nghìn người tới tham quan, trải nghiệm
W-4864dfa9d2f059ae00e1.jpg
W-23149177db2e5070093f.jpg
Phân khu sân khấu thực, màn hình LED diện tích lớn cùng âm thanh vòm tái hiện một phần những trận đánh, chiến dịch lớn mang đến cảm giác ấn tượng cho người xem
