Hình ảnh Bác Hồ và các Tổng Bí thư tại triển lãm 95 năm Cờ Đảng soi đường

Tại đây có triển lãm “95 năm Cờ Đảng soi đường” với 8 không gian đặc sắc, tái hiện những mốc son chói lọi của Đảng qua 95 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành độc lập, tự do và làm nên những kỳ tích.

Lấy cảm hứng hình xoắn ốc của thành Cổ Loa xưa, triển lãm được đặt tại phân khu trung tâm.

Bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và chân dung các Tổng Bí thư các thời kỳ

Trong suốt 95 năm qua, lá cờ Đảng không chỉ là dấu hiệu nhận diện một tổ chức chính trị tiên phong, mà còn trở thành biểu tượng thiêng liêng gắn liền với thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Từ buổi đầu thành lập Đảng (1930) với tuyên ngôn kiên định “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”, lá cờ Đảng đã đồng hành cùng nhân dân qua mọi chặng đường: Từ cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh, đến Tổng khởi nghĩa Tháng Tám, hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân, đế quốc và công cuộc đổi mới, hội nhập hôm nay.

Lá cờ Đảng với hình ảnh búa liềm vàng trên nền đỏ đã trở thành nguồn sức mạnh tinh thần, là ngọn lửa hun đúc ý chí chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân.