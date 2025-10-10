Sau hai mùa tổ chức thành công, GENfest – lễ hội âm nhạc hàng đầu dành cho giới trẻ Việt Nam – chính thức bước sang một kỷ nguyên mới với GENfest Presents Mbillion, diễn ra vào ngày 22/11. Đây là thương hiệu con đầu tiên trong hệ sinh thái sáng tạo – văn hóa của GENfest, được ví như “vũ trụ âm nhạc độc bản” nơi nghệ sĩ và fandom cùng nhau kiến tạo trải nghiệm mang đậm dấu ấn thế hệ.

Nếu GENfest 2023 và 2024 từng khiến hàng chục nghìn khán giả bùng nổ với dàn sao đình đám quốc tế như PSY, Lee Hyori, HyunA, ZICO, Zion.T hay Hwasa, thì năm 2025 đánh dấu bước ngoặt đặc biệt: Mbillion hoàn toàn dành riêng cho nghệ sĩ Việt Nam. Theo ban tổ chức, đây là lời khẳng định rằng “tài năng Việt đủ mạnh để tỏa sáng trên sân khấu chuẩn quốc tế”.

HIEUTHUHAI, MONO tại Lễ hội âm nhạc GENfest 2024

Line-up năm nay quy tụ những cái tên nổi bật nhất của âm nhạc Việt đương đại như HIEUTHUHAI, MONO, tlinh, Low G, Dương Domic… – những nghệ sĩ trẻ đã góp phần định hình xu hướng, phong cách và tinh thần của thế hệ Gen Z trong âm nhạc. Họ sẽ không chỉ biểu diễn, mà toàn quyền sáng tạo trên sân khấu: lựa chọn setlist, thiết kế visual, dựng mạch câu chuyện xuyên suốt buổi diễn theo cách của riêng mình.

Đại diện ban tổ chức cho biết: “GENfest Presents Mbillion được định vị là nền tảng concert nghệ sĩ – fandom thế hệ mới, nơi nghệ sĩ tự dẫn dắt sáng tạo, còn fan trở thành đồng kiến tạo trải nghiệm thông qua tương tác, story wall, chant và những ‘signature moments’”.

Khác với những sân khấu thương mại thông thường, Mbillion không đơn thuần là một đêm diễn, mà là một cột mốc văn hóa. Mỗi buổi diễn sẽ được ghi lại qua tư liệu, mini-documentary và fan diaries, như những lát cắt của ký ức tập thể, phản ánh hành trình phát triển của âm nhạc Việt trong thời đại mới.

Một trong những điểm đặc biệt của Mbillion là cách fandom được tôn vinh như một phần không thể thiếu của văn hóa trẻ. Từ lightstick, slogan, chant, story wall cho đến các khoảnh khắc bất ngờ mà fan dành cho nghệ sĩ – tất cả đều được đưa lên sân khấu, hòa quyện thành ngôn ngữ biểu tượng của tình yêu và cộng đồng.

“Mỗi show Mbillion là một hành trình nghệ thuật do chính nghệ sĩ và fan cùng tạo nên. Không còn ranh giới sân khấu – khán đài, mà chỉ có âm nhạc và năng lượng kết nối,” đại diện GENfest chia sẻ thêm.

Với Mbillion, GENfest không chỉ mở rộng mô hình lễ hội âm nhạc mà còn đặt nền móng cho hệ sinh thái văn hóa sáng tạo đầu tiên của Việt Nam, nơi âm nhạc, nghệ thuật và cộng đồng giao thoa. Đây được xem là bước tiến khẳng định vị thế của âm nhạc Việt Nam trong khu vực – vừa mang bản sắc riêng, vừa tiệm cận chuẩn quốc tế.

Sự kiện GENfest Presents Mbillion hứa hẹn trở thành một trong những concert đáng mong đợi nhất năm 2025, nơi âm nhạc Việt được nâng tầm và fan được tỏa sáng cùng thần tượng – đúng với tinh thần cốt lõi mà GENfest đã theo đuổi từ ngày đầu tiên: “Không có ranh giới giữa Việt Nam hay quốc tế – chỉ có âm nhạc, tài năng và niềm tự hào”.