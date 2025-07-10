Hiệu trưởng xin lỗi vì bữa ăn 25.000 đồng chỉ có trứng luộc và vài lát chả

Hải Sâm| 07/10/2025 18:33

Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn (Quảng Trị) vừa gửi thư xin lỗi phụ huynh, học sinh sau khi hình ảnh bữa ăn bán trú chỉ gồm trứng luộc và vài miếng chả, trị giá 25.000 đồng, lan truyền trên mạng xã hội.

Ngày 7/10, bà Trần Thị Minh Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn (phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) cho biết, đã gửi thư xin lỗi tới phụ huynh và học sinh liên quan đến bữa ăn trưa hôm qua (6/10) chưa đạt yêu cầu.

Trong thư, bà Thủy bày tỏ lời xin lỗi chân thành và nhận trách nhiệm về những thiếu sót trong quá trình quản lý, giám sát thực đơn, khẩu phần ăn, khiến chất lượng bữa ăn chưa bảo đảm.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, nhà trường đã xác minh và làm việc với đơn vị cung cấp suất ăn để rút kinh nghiệm, chấn chỉnh quy trình, tránh tái diễn sự cố tương tự. Đồng thời cam kết tăng cường giám sát hằng ngày, nâng cao chất lượng bữa ăn và bảo đảm dinh dưỡng, an toàn thực phẩm cho học sinh bán trú.

557628307_24547191664965451_2952674402840787962_n.jpg
Bức thư xin lỗi của Hiệu trưởng. Ảnh: Hải Huyền

Trong thời gian tới, nhà trường sẽ chụp khẩu phần ăn, giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm gửi vào nhóm lớp của mình để phụ huynh dễ dàng giám sát và yên tâm hơn.

Trước đó, vào chiều 6/10, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh bữa ăn bán trú gồm cơm trắng, 3 miếng chả, 1 quả trứng luộc, một món giống muối mè và bát canh ít rau trị giá 25.000 đồng của học sinh Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn.

Theo bà Trần Thị Minh Thủy, hiện trường có gần 600 học sinh ăn bán trú, thực phẩm được cung cấp bởi một doanh nghiệp theo hợp đồng. Tuy nhiên do sau bão, nguồn thực phẩm khan hiếm, thịt lợn chưa đảm bảo nên nhà trường chưa cho học sinh dùng. Vì vậy, bữa ăn ngày 6/10 chưa đạt yêu cầu.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/hieu-truong-xin-loi-vi-bua-an-25-000-dong-chi-co-trung-luoc-va-vai-lat-cha-2450017.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/hieu-truong-xin-loi-vi-bua-an-25-000-dong-chi-co-trung-luoc-va-vai-lat-cha-2450017.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Giáo dục - Đời sống trẻ
            Hiệu trưởng xin lỗi vì bữa ăn 25.000 đồng chỉ có trứng luộc và vài lát chả
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO