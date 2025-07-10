Hiệu trưởng xin lỗi vì bữa ăn 25.000 đồng chỉ có trứng luộc và vài lát chả

Ngày 7/10, bà Trần Thị Minh Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn (phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) cho biết, đã gửi thư xin lỗi tới phụ huynh và học sinh liên quan đến bữa ăn trưa hôm qua (6/10) chưa đạt yêu cầu.

Trong thư, bà Thủy bày tỏ lời xin lỗi chân thành và nhận trách nhiệm về những thiếu sót trong quá trình quản lý, giám sát thực đơn, khẩu phần ăn, khiến chất lượng bữa ăn chưa bảo đảm.