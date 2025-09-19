Hiệu trưởng trường tiểu học thừa nhận thực phẩm kém chất lượng đã vào bếp ăn

Đầu bếp lên tiếng về vụ "thực phẩm bẩn" ở trường học Đà Lạt

Ông Nguyễn Mậu Hà, Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, và Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương, bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, cùng phụ huynh học sinh có buổi làm việc thông tin vụ tố suất ăn bán trú kém chất lượng tại trường tiểu học ở Đà Lạt.

Buổi làm việc có bà N.T.K.T., nguyên nhân viên bếp bán trú năm học 2024-2025, người đã tố cáo việc nhập thực phẩm kém chất lượng và đăng thông tin này lên mạng xã hội.

Tại đây, bà T. đưa theo đơn tố cáo cùng hình ảnh chứng minh thực phẩm bẩn được đưa vào bếp ăn bán trú. Bà nói rằng bản thân đã làm việc tại tổ bếp được 4 năm, còn trong đơn tố cáo sự việc tại trường có người thâm niên 20 năm.