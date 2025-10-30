Hiệu trưởng tại Hà Tĩnh lên tiếng về khoản vận động gần 1 tỷ đồng

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền văn bản về kế hoạch vận động tài trợ, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ phục vụ hoạt động giáo dục năm học 2025-2026 của Trường Tiểu học và THCS Kỳ Văn, xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo nội dung văn bản, nhà trường đã đưa ra hàng loạt hạng mục vận động với số tiền hơn 934 triệu đồng. Trong đó, dự kiến vận động tài trợ bằng tiền mặt đối với khối học sinh lớp 1 là hơn 97 triệu đồng, khối lớp 2 là hơn 95 triệu đồng, khối lớp 3 hơn 114 triệu đồng, khối lớp 4 là 119 triệu đồng...

Một số hạng mục trong bảng vận động của Trường Tiểu học và THCS Kỳ Văn. Ảnh: Chụp màn hình

Về cơ sở vật chất, nhà trường cho rằng cần 36 triệu đồng để phá dỡ nhà nội trú cũ, thu gom vật liệu, xử lý phế thải xây dựng phía sau nhà đa năng, dọc hàng rào; san lấp mặt bằng phía sau dãy phòng học, nhà xe học sinh tiểu học, nhà nội trú; phá dỡ nhà xe bỏ hoang, vệ sinh toàn bộ khu vực hàng rào phía đông.

Ngoài ra, dự kiến chuyển vị trí và làm mới 124m2 nhà xe với tổng kinh phí hơn 130 triệu đồng. Một số hạng mục cải tạo khác gồm: Làm vách ngăn phòng họp cũ thành 3 phòng tổ chuyên môn, cải tạo 4 phòng nội trú thành phòng nghỉ giáo viên, phòng đoàn - đội, phòng đảng - đoàn thể, phòng kho với tổng kinh phí hơn 45 triệu đồng.