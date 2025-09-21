Hiệu trưởng lên tiếng vụ học sinh túm tóc, ấn đầu cô giáo

Liên quan đến sự việc học sinh túm tóc, ấn đầu cô giáo trong lớp tại Trường THCS Đại Kim, mới đây, trả lời phóng viên VTV, bà Phạm Thị Thanh Hà, Hiệu trưởng nhà trường cho biết trước khi xảy ra sự việc 1 ngày, học sinh đã mang đồ chơi sắc nhọn đến lớp. Cô giáo chủ nhiệm đã nhắc nhở học sinh cất ở nhà, nhưng hôm sau nam sinh vẫn đem tới trường.

Khi nhìn thấy, giáo viên nghĩ đồ vật này sẽ gây nguy hiểm cho học sinh. Ngoài ra, đây cũng là vật cấm bị mang tới trường theo nội quy nên cô giáo đã tịch thu.

Chính điều này đã dẫn tới việc học sinh có hành vi túm tóc, kéo cô để giằng lại món đồ chơi này.