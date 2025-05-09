Hiệu trưởng Đại học đậu xe siêu sang Rolls-Royce Ghost trong căn hộ giá 260 tỷ?

Tuy nhiên, sự thật không phải vậy. Theo tìm hiểu, chiếc Ghost trong clip thực chất đang ở trong khu để xe nhiều tầng của tòa nhà. Nếu quan sát kỹ, có thể thấy xung quanh còn nhiều ô tô khác. Đây là dạng thiết kế phổ biến ở các khu chung cư hạng sang tại Ấn Độ, trong đó bãi đỗ xe được xây cao tầng thay vì chỉ đặt ở tầng hầm.

Chiếc Ghost trong clip thuộc thế hệ cũ, sơn màu trắng bạc hai tông và mang biển số đẹp 5999. Địa điểm ghi hình là Silverene Terraces, tòa chung cư 21 tầng ở Worli, Mumbai, với mỗi căn hộ có giá không dưới 900 triệu rupee (hơn 260 tỷ đồng).