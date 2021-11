Hiệu quả vaccine trước biến thể Omicron như thế nào? Tuyên bố mới nhất từ giáo sư Nam Phi

Sự xuất hiện của các biến thể Covid-19 mới trong vài tháng qua đã đặt ra câu hỏi khi nào đại dịch sẽ kết thúc.



Sau khi biến thể Omicron được phát hiện ở Nam Phi vào tuần trước, có nhiều câu hỏi về việc liệu các vaccine Covid-19 hiện tại có giữ được khả năng bảo vệ trước biến thể đáng lo ngại này không.



Mới đây, một giáo sư Nam Phi đã đưa ra câu trả lời cho câu hỏi này.



Trong một cuộc họp báo ngày hôm qua (29/11), giáo sư dịch tễ học người Nam Phi, ông Salim Abdool Karim, cho biết: "Các biện pháp can thiệp sức khỏe cộng đồng của chúng tôi đều hiệu quả, nhưng lĩnh vực nhiều người quan tâm là liệu các vaccine hiện tại có bảo vệ chống lại biến thể mới này hay không".

Các lọ vaccine Pfizer và vaccine Moderna phòng COVID-19.

Dựa trên những gì các nhà khoa học biết về bốn biến thể đáng lo ngại khác - Alpha, Beta, Gamma và Delta - và cách các biến thể này phản ứng với khả năng miễn dịch do vaccine tạo ra, Giáo sư Abdool Karim cho biết các chuyên gia hy vọng vaccine sẽ tiếp tục bảo vệ mạnh mẽ chống lại bệnh nặng do biến thể Omicron gây ra.



"Khả năng bảo vệ của vaccine có thể vẫn còn mạnh mẽ. Tôi không biết chắc chắn điều này - các nghiên cứu đang được thực hiện - nhưng dựa trên những gì chúng tôi biết, chúng tôi có thể hy vọng rằng... vaccine sẽ có tác dụng ngăn ngừa nhập viện và bệnh nặng", Giáo sư Abdool Karim nói.



Lý do là khả năng ngăn ngừa bệnh nặng phụ thuộc nhiều hơn vào một nhánh của hệ thống miễn dịch, được gọi là miễn dịch tế bào T. Khả năng ngăn ngừa bệnh nặng phụ thuộc ít hơn vào các kháng thể, một nhánh khác của hệ thống miễn dịch.



"Vì vậy, ngay cả khi có một số sự né tránh kháng thể, thì rất khó để thoát khỏi khả năng miễn dịch của tế bào T", vị giáo sư giải thích.



Theo giáo sư Abdool Karim, dữ liệu toàn cầu về vaccine Covid-19 cũng cho thấy theo thời gian, vaccine vẫn có hiệu quả chống lại bệnh nặng gây ra bởi các biến thể khác nhau, bao gồm cả biến thể Delta.



Ông nói: "Vaccine có xu hướng hoạt động khá tốt trong việc bảo vệ chống lại bệnh nghiêm trọng, và đó là mối quan tâm lớn của chúng ta với căn bệnh này - chúng ta không muốn các bệnh viện bị quá tải".



Nghiên cứu đang diễn ra về biến thể Omicron



Giáo sư Abdool Karim nói rõ rằng sự xuất hiện của Omicron không hoàn toàn bất ngờ.



Ông nói: "Chúng tôi không quá ngỡ ngàng. Chúng tôi đã dự đoán và chuẩn bị cho một biến thể mới và chuẩn bị cho làn sóng thứ tư từ tháng 9".



Các nhà khoa học Nam Phi đang làm việc suốt ngày đêm để tìm hiểu những đột biến của biến thể mới sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cách thức hoạt động của virus.



Giáo sư Abdool Karim nói rằng hiện tại, các chuyên gia không biết tất cả các đặc điểm của biến thể, nhưng những câu trả lời đó sẽ được công bố trong vòng vài tuần tới.



Tuy nhiên, những gì họ có thể làm là đưa ra suy đoán dựa trên những đột biến mà họ đã quan sát được.



Ông nói: "Chúng tôi có thể có một số ý tưởng về các kịch bản có thể xảy ra và chúng tôi có thể lập kế hoạch, chuẩn bị và phản ứng dựa trên các kịch bản có thể xảy ra đó".