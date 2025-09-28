Hiểu lầm suốt 40 năm của nữ vương 'Tây du ký'

Ngày 28/9, trang QQ đưa tin trong bộ phim Tây du ký 1986, ngoài thầy trò Đường Tăng, nữ vương Tây Lương nữ quốc do diễn viên Chu Lâm thủ vai là nhân vật nổi tiếng và được yêu thích nhất. Tập phim bốn thầy trò tới nữ nhi quốc cũng là nguồn cảm hứng cho nhiều phiên bản điện ảnh sau này.

Thành công của tập phim có được nhờ diễn xuất ăn ý giữa hai diễn viên Đường Tăng - Từ Thiếu Hoa và nữ vương - Chu Lâm, điều này cũng khiến cho nhiều khán giả nghi ngờ cặp đôi nảy sinh tình cảm ngoài đời thật.

Nam diễn viên kỳ cựu Lý Thành Nho chia sẻ thêm ngày Chu Lâm tới phim trường, ngay từ giây phút gặp gỡ Từ Thiếu Hoa với ngoại hình điển trai sáng lạn, Chu Lâm đã bị cuốn hút. Nữ diễn viên cũng chia sẻ lần đầu gặp Từ Thiếu Hoa, cô đã buột miệng gọi "Ngự đệ ca ca" vì anh giống như những gì nữ nghệ sĩ hình dung về nhân vật Đường Tăng.