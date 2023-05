Hiếu kính cha mẹ là nền tảng của xã hội

Làm thế nào để chúng ta hiếu kính với cha mẹ mình? Có những việc rất đơn giản. Đối với một số người, đó có thể là xin lời khuyên cố vấn của cha mẹ. Một số người khác thì có thể cùng cha mẹ đưa ra các quyết định có liên quan đến gia đình.

Việc một người hiếu kính với cha mẹ có thể được duy trì bằng cách tôn vinh truyền thống gia đình. Có một cách là có thể là duy trì lễ nghi ăn tối của gia đình. Một cách khác là cũng có thể duy trì một loại chuẩn tắc trong gia đình — một cách cư xử để biểu thị sự kính trọng với cha mẹ. Có lẽ đó là cách một người ăn mặc khi đến thăm cha mẹ mình.

Chắc chắn, điều đó nằm trong ngôn ngữ mà một người nói khi ở cùng cha mẹ của mình. Một mức độ trang trọng nhất định có thể được duy trì từ lúc chào đời cho đến khi lìa trần — và hơn thế nữa. Một chuyến đi tảo mộ cũng có thể là một cách để tôn vinh những người đã khuất.

Nếu ai đó đủ may mắn có cha mẹ già đang trải qua khoảng thời gian hữu hạn của đời người, thì có một số bài học cần được biết. Họ biết rằng cha mẹ đang bước vào tuổi xế chiều. Họ cũng biết rằng chắc hẳn sẽ không có một giai đoạn tráng niên minh mẫn hơn xuất hiện.

Có lẽ một trong những món quà lớn nhất mà một người có thể tặng cho cha mẹ mình là trở thành nguồn cung dưỡng cho họ khi họ già đi. Thay vì tỏ ra thiếu kiên nhẫn trước ký ức về “những ngày xưa tươi đẹp” đó, chúng ta có thể học cách lắng nghe những câu chuyện hồi ức của cha mẹ mình và, vâng, chúng ta học hỏi từ đấng sinh thành.

Khi bạn đang mời cha mẹ mình một miếng bánh mà họ thích, có khả năng họ sẽ tặng bạn một giai thoại mà có thể là một khoảnh khắc giáo huấn: cách họ đối diện với khó khăn, cách họ vượt qua thử thách — đây là những bài học cuộc sống mà có thể con của bạn sẽ không được dạy trên phương tiện truyền thông xã hội.

Hãy đi cùng họ khi họ đi dạo trên con đường ký ức. Để cho họ hồi tưởng khi họ đung đưa trên một chiếc võng dưới tán cây. Vâng, việc này là hoài niệm, nhưng những hoài niệm cho phép chúng ta tóm tắt [những mốc chính] và hồi tưởng lại một cái nhìn khái lược về cuộc sống của bản thân chúng ta, điều đó giúp chúng ta cùng chia sẻ những gì quý giá đối với cha mẹ mình.

Hơn cả sự vâng lời