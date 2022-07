Hiếu Batman và giấc mơ 5 triệu đôi giày tiêu đề

Ấn tượng đầu tiên khi gặp Hiếu đó là một chàng trai cao to vạm vỡ, miệng lúc nào cũng cười toe toét, đi đâu cũng vác theo cái ba lô trong suốt chứa quá chừng là đế giày và vài đôi giày mẫu. Ngồi 5 phút là Hiếu rục rịch nói chuyện… giày. À không, chuyện cái đế giày mới đúng. Tôi nghĩ, mấy bạn trẻ học thạc sĩ trường xịn ở Mỹ, nhà lại có điều kiện, mà chịu khó làm một phần nhỏ trong chuỗi giá trị ngành giày là xịn rồi, chứ dễ gì mà không mơ mộng làm thương hiệu, làm marketing lộng lẫy. Hiếu lại cười, y như cái logo Công ty Liên Đoàn (Leedo) của anh: “Dạ, làm đế giày xịn khó lắm đó, học mấy năm trời ở nhà máy mới biết được sơ sơ nghề thôi…”.

Tôi mượn đôi giày nhựa mẫu trong ba lô, hỏi bâng quơ: “Hãy bắt đầu với câu hỏi tại sao, như trong sách đi. Vì sao đang làm đế giày lại làm ra đôi giày này mà không phải những đôi giày khác?”. “À, mình phải bám vô cái lõi của mình là làm đế thôi, không mạnh về thiết kế giày đâu, vì làm ra đôi giày xịn thì cần cả trăm mảnh ghép lại với nhau, sa chân vô là hoang mang luôn. Việt Nam mình thì mưa nhiều như nắng, nên Liên Đoàn chọn làm giày dép đi mưa cho tiện, cũng là cái khuôn đế, thêm cái quai vô là được…”.

Nhìn qua một đôi giày thun kế bên tôi mới thấy làm lạ. “Vậy tại sao lại có đôi này lạc lõng ở đây bằng quai thun mà không bằng nhựa như những đôi khác?”. “À, đôi này là do hồi đó bà xã có bầu, chân phù hết, đi đứng khó khăn, đặc biệt là giày dép không có đôi nào vừa. Nên em lọ mọ nghiên cứu, chế ra được đôi giày đế mềm và quai thun co giãn cho vợ đi. Hóa ra vấn đề phù chân là của nhiều bà bầu lắm, lại thêm các bạn trẻ thích giày co giãn cho tiện vận động… vậy là có giày sole-mate. Sole là cái đế giày, mate là người bạn. Và Solemate trở thành một thương hiệu giày mới”.

Học việc, học nghề và học sống

Tôi hay nhớ ông Đỗ Duy Thái, Chủ tịch Tập đoàn Thép Việt, nói rằng: “Kinh doanh là một lời nguyền cay đắng”. Tôi lại nhớ ông Cao Tiến Vị, nhà sáng lập Giấy Sài Gòn chia sẻ là làm sản xuất công nghiệp ở Việt Nam vô cùng mệt mỏi. Các giáo trình dạy về công ty gia đình thì lại ghi thêm rằng việc chuyển giao thế hệ giữa những người tay trắng làm nên với con cái học hành tử tế từ phương Tây về thì tạo ra rất nhiều… nỗi đau. Nên tôi vẫn thích quan sát Hiếu theo lăng kính này, coi anh chàng “mệt mỏi”, “cay đắng” và có “những nỗi đau” đến mức nào.

Thực tế chứng minh là ba quan điểm nêu trên… rất đúng. Hiếu mất vô cùng nhiều thời gian để nhảy ùm vô nhà máy, học những điều tưởng chừng cơ bản nhất từ những cộng sự đã đi từ ngày đầu với gia đình, giờ thuộc dạng “khai quốc công thần”. Anh dè dặt đưa ra vài sáng kiến cải tiến và vấp phải rất nhiều “tảng đá”.