Hiệp ước Nước sông Ấn - nguồn cơn có thể thổi bùng căng thẳng Ấn Độ-Pakistan

Các nhà khoa học và quan chức cho biết hiệp ước đã được duy trì vì đây là một văn bản pháp lý vững chắc, quy định về một ủy ban thường trực với các đại diện từ hai nước và có các cơ chế giải quyết xung đột bằng cách sử dụng các chuyên gia trung lập và trọng tài.

Bất đồng và hướng giải quyết

Trong lịch sử, không ít lần Ấn Độ và Pakistan có bất đồng liên quan hiệp ước này.

Năm 1992, sau khi mưa gió mùa lớn gây ra lũ lụt chết người ở cả Pakistan và Ấn Độ, các quan chức Pakistan đã cáo buộc Ấn Độ xả đập mà không báo trước. Phía Ấn Độ khẳng định rằng các hành động xả đập là cần thiết do lượng mưa cực lớn và điều này đúng với thỏa thuận giữa hai bên.

Sau các cuộc giao tranh tại vùng do Ấn Độ quản lý ở Kashmir vào đầu tháng 5 vừa qua, Ấn Độ đã công bố kế hoạch cắt giảm dòng nước chảy vào Pakistan. Tuy nhiên, Ấn Độ đã không thực hiện kế hoạch này. Theo các chuyên gia, Ấn Độ có rất ít khả năng giảm lượng lớn dòng nước chảy vào Pakistan và việc xây dựng cơ sở hạ tầng để thực hiện điều đó sẽ mất nhiều năm.

Bên cạnh đó, The New York Times dẫn lời các chuyên gia Ấn Độ rằng New Delhi đã ngừng cung cấp thông tin thủy văn cho Pakistan. Vì nằm ở hạ lưu, Pakistan phụ thuộc rất nhiều vào việc chia sẻ dữ liệu từ Ấn Độ, vốn rất quan trọng đối với ngành nông nghiệp Pakistan. Thông tin từ Ấn Độ về băng tan, tốc độ lũ lụt và lượng mưa, cũng như quyết định thời điểm mở cửa đập, rất quan trọng để Pakistan xác định nhu cầu tưới tiêu và kế hoạch quản lý lũ lụt của họ.