Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam công bố CTCP Chứng khoán Kafi trở thành hội viên Bạch kim



Ngày 27/10/2025, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) tổ chức Lễ công bố Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi trở thành Hội viên chính thức Hạng Bạch kim của Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam. Sự kiện được tổ chức trang trọng tại trụ sở văn phòng VBA tại TPHCM, với sự tham dự của lãnh đạo hai bên, khẳng định cam kết hợp tác chiến lược giữa Hiệp hội và một trong những định chế tài chính năng động hàng đầu thị trường chứng khoán Việt Nam.



Buổi lễ có sự hiện diện của ông Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị; ông Trịnh Thanh Cần, Tổng Giám đốc; bà Lục Kim Thanh, Giám đốc Kinh doanh số và Kênh đối tác của Chứng khoán Kafi. Đại diện Hiệp hội có ông Phan Đức Trung, Chủ tịch VBA; ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm Uỷ Ban Ứng dụng Fintech, VBA; ông Võ Thanh Thiên Toán, Chuyên gia Công nghệ VBA, Giám đốc Công nghệ CTCP Decom Stars; cùng các thành viên Ban Chấp hành và lãnh đạo các khối chuyên môn.



Phát biểu khai mạc, ông Phan Đức Trung, Chủ tịch VBA, nhấn mạnh rằng Chứng khoán Kafi gia nhập hệ thống hội viên không chỉ thể hiện sự phát triển của cộng đồng blockchain Việt Nam mà còn khẳng định xu hướng hội tụ giữa tài chính truyền thống và công nghệ blockchain trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Theo ông Trung, sự tham gia của các tổ chức tài chính uy tín như Kafi sẽ góp phần định hình các tiêu chuẩn mới về minh bạch dữ liệu, quản trị rủi ro và đổi mới công nghệ trong lĩnh vực tài chính hiện đại.



Về phía doanh nghiệp, ông Trịnh Thanh Cần, Tổng Giám đốc Chứng khoán Kafi, cho biết sự kiên này là bước phát triển trọng tâm trong hành trình đổi mới và số hóa toàn diện của Kafi. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi tin rằng blockchain không chỉ là công nghệ mà còn là công cụ nâng cao niềm tin và hiệu quả trong toàn bộ chuỗi giá trị tài chính. Việc trở thành hội viên của Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam sẽ giúp Kafi có cơ hội tiếp cận sâu hơn các sáng kiến công nghệ, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực chứng khoán và đầu tư, cùng chung tay thúc đẩy một thị trường minh bạch và bền vững hơn”.



Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên thống nhất phối hợp triển khai các chương trình nghiên cứu, hội thảo chuyên sâu và đào tạo thực hành nhằm chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng blockchain trong tài chính và chứng khoán, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong ngành. Bên cạnh đó, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam sẽ hỗ trợ Kafi kết nối với các đối tác công nghệ trong và ngoài nước, mở rộng mạng lưới hợp tác, hướng tới hình thành hệ sinh thái tài chính ứng dụng blockchain toàn diện, nơi các giải pháp công nghệ được tích hợp sâu vào quy trình vận hành tài chính, từ giao dịch, lưu trữ đến xác thực thông tin.



Được thành lập năm 2006 và tái cấu trúc toàn diện từ năm 2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi đã ghi dấu sự chuyển mình mạnh mẽ trong giai đoạn mới. Chỉ sau ba năm, Kafi vươn lên nhóm công ty chứng khoán có quy mô tài sản lớn hàng đầu thị trường. Trong chín tháng đầu năm 2025, doanh thu của Kafi vượt 1.600 tỷ đồng, tăng 210% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 360 tỷ đồng; tổng tài sản vượt 24.000 tỷ đồng; và số lượng khách hàng tăng 514%. Những con số này phản ánh sức bật rõ nét của doanh nghiệp sau quá trình tái cấu trúc, đồng thời khẳng định hướng đi đúng đắn trong chiến lược tập trung vào năng lực công nghệ, quản trị và trải nghiệm khách hàng.



Theo định hướng phát triển, Kafi đặt mục tiêu trở thành định chế tài chính hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và quản trị tài chính cá nhân tại Việt Nam. Doanh nghiệp kiên định với sứ mệnh đồng hành cùng nhà đầu tư trong kiến tạo tư duy phát triển bền vững, lấy ba giá trị cốt lõi “Thông thái – Đơn giản – Chuyên nghiệp” làm kim chỉ nam. Việc tham gia hệ sinh thái hội viên của VBA được xem là bước đi phù hợp với tầm nhìn này, khi Kafi định hướng tăng cường ứng dụng blockchain trong giao dịch, lưu ký, đối soát dữ liệu và quản trị khách hàng.



Với gần hai thập niên phát triển, Kafi đã liên tục khẳng định uy tín và năng lực cạnh tranh qua nhiều giải thưởng uy tín trong nước và khu vực, từ hạng mục “Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025” đến “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á 2025”. Với định hướng chuyển đổi số mạnh mẽ, doanh nghiệp đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm tài chính toàn diện, kết hợp giữa phân tích dữ liệu, công nghệ blockchain và trí tuệ nhân tạo nhằm tối ưu trải nghiệm đầu tư.



Lễ công bố Chứng khoán Kafi là hội viên của Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự kết nối ngày càng chặt chẽ giữa lĩnh vực tài chính, chứng khoán và công nghệ blockchain. Sự kiện không chỉ ghi nhận nỗ lực của một doanh nghiệp tiên phong trong chuyển đổi số mà còn phản ánh tầm nhìn của Hiệp hội trong việc mở rộng mạng lưới hợp tác, thúc đẩy nền kinh tế số Việt Nam phát triển trên nền tảng công nghệ minh bạch, an toàn và hiệu quả.