Hiệp hội Blockchain 'tố' TrustX Market có dấu hiệu hoạt động đa cấp và lừa đảo

Mới đây, Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) đã có công văn gửi Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh cùng các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an nhằm cảnh báo về các rủi ro liên quan đến dự án TrustX Market.

Cụ thể, TrustX Market đã sử dụng trái phép hình ảnh từ các sự kiện do Hiệp hội Blockchain Việt Nam tổ chức – trong đó có sự tham gia của cán bộ đến từ nhiều cơ quan nhà nước như Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và Ngân hàng Nhà nước – để chia sẻ trong các nhóm cộng đồng kín. Mục đích là tạo cảm giác rằng dự án được các cơ quan nhà nước bảo trợ, đồng thời tuyên bố sai sự thật rằng TrustX Market do VBA trực tiếp vận hành.

Ngoài ra, dự án này còn sử dụng hình ảnh của ông Nguyễn Trung Thành – Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Công nghệ Web3 của VBA – trong các tài liệu truyền thông với dụng ý đánh bóng tên tuổi và tạo dựng lòng tin cho TrustX Market. Tuy nhiên, ông Nguyễn Trung Thành đã lên tiếng khẳng định không có bất kỳ mối liên hệ hay hợp tác nào với dự án này.

Ông Nguyễn Trung Thành khẳng định hoàn toàn không có sự hợp tác hay mối liên hệ nào tới dự án TrustX Market. Ảnh: VBA

Hiệp hội Blockchain Việt Nam khẳng định chưa từng có bất kỳ sự hợp tác hay chứng thực nào đối với dự án TrustX Market. Vì vậy, mọi hình ảnh hoặc nội dung mà dự án này sử dụng dưới danh nghĩa của Hiệp hội hoặc lãnh đạo Hiệp hội đều là không hợp pháp và hoàn toàn sai sự thật.