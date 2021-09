'Hiện tượng Gen Z' đập ống kính máy quay khi đang diễn VMAs 2021

Không tranh cãi không phải VMAs nên ngoài việc giải thưởng của Justin Bieber ở hạng mục Artist of The Year và Best Pop được nhận xét không xứng đáng; bạn trai Megan Fox đánh nhau trên thảm đỏ... thì chương trình còn có "điểm nhấn" ấn tượng được tạo nên bởi hiện tượng Gen Z Olivia Rodrigo.

Cụ thể Olivia Rodrigo đã có màn chào sân tại MTV VMAs với ca khúc good 4 u. Nữ ca sĩ sinh năm 2003 thể hiện khả năng hát live khá ổn với một ca khúc mang hơi hướng pop-punk cùng sân khấu được tạp concept mô phỏng một buổi prom cấp 3 với những người bạn "quẩy" tưng bừng.

Your browser does not support the video tag.

Tiết mục biểu diễn của Olivia

Khi kết thúc màn trình diễn, Olivia cùng dàn vũ công cùng đứng tập trung trước ống kính và rồi cô nàng đã dùng micro đập rất mạnh vào camera đang chĩa trực tiếp vào mình.