Hiện trường vụ sạt lở đất ở quán cà phê tại Đà Lạt khiến 2 du khách 16 tuổi tử vong thương tâm

Hai nạn nhân đã tử vong trong vụ việc (Ảnh: VNExpress)

Tối cùng ngày, ông Trần Hùng Sơn - Chủ tịch UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt cho biết: Do mưa lớn kéo dài suốt buổi chiều, bờ taluy dài khoảng 20m phía sau quán cà phê Tây Hồ nói trên bất ngờ đổ sập, vùi lấp bàn 2 du khách sinh năm 2009 đang ngồi.