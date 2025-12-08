Hiện trường vụ sạt lở đất ở quán cà phê tại Đà Lạt khiến 2 du khách 16 tuổi tử vong thương tâm

Theo thông tin từ báo Tiền phong Online, chiều 12/8, một vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra tại quán cà phê Tây Hồ (hẻm 108 đường Hùng Vương, phường Xuân Trường - Đà Lạt, Lâm Đồng) khiến 2 du khách bị đất đá vùi lấp tử vong.

img-6597.jpg
Hiện trường vụ sạt lở (ảnh người dân/báo Tiền phong Online)
Ảnh: báo Dân Việt
anh man hinh 2025 08 12 luc 201028
Hai nạn nhân đã tử vong trong vụ việc (Ảnh: VNExpress)

Tối cùng ngày, ông Trần Hùng Sơn - Chủ tịch UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt cho biết: Do mưa lớn kéo dài suốt buổi chiều, bờ taluy dài khoảng 20m phía sau quán cà phê Tây Hồ nói trên bất ngờ đổ sập, vùi lấp bàn 2 du khách sinh năm 2009 đang ngồi.

Hiện lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 nạn nhân nhưng đã tử vong. Danh tính các nạn nhân chưa được xác định.

Theo thông tin từ báo Lâm Đồng, cơn mưa lớn chiều 12/8 khiến nhiều địa điểm ở phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) bị ngập cục bộ, phương tiện lưu thông khó khăn, đặc biệt tại điểm ngập ven hồ Xuân Hương.

2(6).jpg
3(5).jpg
Nước tràn qua đường chảy vào hồ Xuân Hương lúc 18h20 phút chiều nay (Ảnh: báo Lâm Đồng)
4(4).jpg
Nhiều xe máy bị ngập nước, chết máy tại điểm ngập ven hồ Xuân Hương (Ảnh: báo Lâm Đồng)
5(2).jpg
Hàng dài xe ô tô trên đường Trần Quốc Toản di chuyển chậm qua các điểm ngập (Ảnh: báo Lâm Đồng)
1(6).jpg
Phòng CSGT, Công an tỉnh huy động cán bộ phân luồng giao thông tại các điểm ngập (Ảnh: báo Lâm Đồng)
7(1).jpg
Một điểm ngập trên đường Phan Đình Phùng, cạnh suối Phan Đình Phùng chiều nay (Ảnh: báo Lâm Đồng)
6(2).jpg
Tới 18h50 phút, tại điểm ngập tại ngã 3 đường Trần Quốc Toản - Sương Nguyệt Ánh - Nguyên Tử Lực, xe di chuyển vẫn gặp khó khăn do nước chưa rút hết (Ảnh: báo Lâm Đồng)
10.jpg
Xe chết máy khi chạy qua đoạn đường bị ngập nặng ven suối Phan Đình Phùng (Ảnh: báo Lâm Đồng)
8(1).jpg
Khu vực trước cổng Vườn hoa Đà Lạt bị ngập trong cơn mưa lớn chiều nay (Ảnh: báo Lâm Đồng)
Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/hien-truong-vu-sat-lo-dat-tai-quan-ca-phe-tai-da-lat-khien-2-du-khach-sinh-nam-2009-tu-vong-a561460.html
Copy Link
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/hien-truong-vu-sat-lo-dat-tai-quan-ca-phe-tai-da-lat-khien-2-du-khach-sinh-nam-2009-tu-vong-a561460.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Hiện trường vụ sạt lở đất ở quán cà phê tại Đà Lạt khiến 2 du khách 16 tuổi tử vong thương tâm
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO