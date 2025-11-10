Hiện trường vụ cháy nhà khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Ngôi nhà cao 4 tầng, 1 tum ở ngõ 180 Kim Hoa bị cháy (phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội) nằm trong ngõ sâu khoảng 300m khiến công tác cứu hộ gặp khó khăn.

Liên quan đến vụ cháy nhà dân tại phố Kim Hoa khiến 5 người tử vong, đến 10h ngày 11/10, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Tại hiện trường, ở tầng 1 của ngôi nhà xảy ra cháy, nhiều đồ đạc bị thiêu rụi, biến dạng. Đồng thời, tường và trần của nhà bị bong tróc.

Theo Công an Hà Nội, khi lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH tiếp cận hiện trường thì đám cháy đã phát triển lớn bao trùm toàn bộ ngôi nhà.

Do nhà cao 4 tầng, 1 tầng tum, với mặt tiền nhỏ hẹp, diện tích khoảng 25m2, khi cháy phát sinh nhiều khói độc nên gây khó khăn trong việc chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Sau một thời gian chữa cháy và CNCH, đến 6h cùng ngày, đám cháy được khống chế, không để cháy lan sang các khu vực xung quanh. Đến khoảng 6h15, đám cháy cơ bản được dập tắt hoàn toàn. 

Sáng cùng ngày, ông Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh - Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an); Hai Phó giám đốc Công an Hà Nội gồm Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky và Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền cũng trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.

