Hiện trường thảm khốc vụ đạo diễn Đường Giai nhảy lầu tự tử

Ngành giải trí Hong Kong (Trung Quốc) đang dậy sóng trước thông tin đạo diễn kiêm chỉ đạo võ thuật Đường Giai nghi nhảy lầu tự tử.

Theo Ming Pao, khoảng 17h ngày 23/6 (giờ địa phương), cảnh sát nhận được tin báo có một người đàn ông ngã từ trên cao xuống, tử vong tại ngã tư đường ở khu Tiêm Sa Chủy ở Cửu Long, Hong Kong (Trung Quốc). Cơ quan chức năng sau đó xác nhận người tử vong là ông Đường Giai, 88 tuổi.

Ảnh chụp tại hiện trường do người dân chia sẻ lên mạng xã hội cho thấy thi thể nam nghệ sĩ không nguyên vẹn, đầu và thân bị tách rời. Nguyên nhân được cho là do va đập vào biển báo trong quá trình rơi tự do. Cảnh sát sử dụng vải trắng và lều bạt để che hai phần thi thể.