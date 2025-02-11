Hiện trường tan hoang sau vụ vỡ hồ chứa ở Lâm Đồng, người dân trắng tay sau một đêm

Tối 1/11, hồ chứa nước của một trang trại nuôi gà tại khu vực Cây Cà, xã Tuy Phong bất ngờ bị vỡ sau trận mưa lớn kéo dài. Nước lũ mang theo bùn đất tràn xuống hạ nguồn gần 5km, đổ vào khu dân cư và cuốn trôi 3 người trong cùng một gia đình ở thôn 2.

Bé gái L.N.B.T. (13 tuổi) được tìm thấy đã tử vong cách hiện trường khoảng 500m vào sáng nay; hai người còn lại may mắn được cứu kịp thời.

Nước lũ cuốn theo bùn đất và đá từ vách núi tràn xuống khu dân cư thôn 2, xã Tuy Phong. Ảnh: Minh Thiện

Ngay sau sự cố, chính quyền xã Tuy Phong đã huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm nạn nhân, di dời các hộ dân ở khu vực hạ lưu để đảm bảo an toàn.