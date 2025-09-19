Hiện trường tai nạn thương tâm khiến Youtuber Giao Heo qua đời

Chiều qua (18/9), thông tin Youtuber Giao Heo qua đời khiến nhiều người thân, bạn bè, người hâm mộ không khỏi xót xa.
Không lâu sau đó, trên trang Facebook cá nhân, một người bạn thân thiết đã hé lộ nguyên nhân khiến nam Youtuber ra đi mãi mãi khi tuổi đời còn trẻ.
Người này viết trên trang cá nhân: “Người bạn, người anh em thân thiết mà mình rất ngưỡng mộ và yêu mến - Giao Heo đã không may qua đời vì tai nạn giao thông. Thật sự là một khoảng trống quá lớn, không thể lấp đầy. Mong anh yên nghỉ, bao nhiêu kỷ niệm, tiếng cười và tình cảm dành cho anh sẽ mãi ở lại với tụi mình. Tạm biệt anh. Mãi nhớ anh”.
Cho đến mới đây, những hình ảnh liên quan đến hiện trường vụ tai nạn đã được chia sẻ trên mạng xã hội. Từ hình ảnh cho thấy, khu vực xảy ra va chạm thuộc Quốc lộ 6 đoạn Dốc Thớt, đèo Mộc Châu vào sáng 18/9 giữa xe máy (có biển số trùng với chiếc xe máy Giao Heo từng đăng tải trong chuyến phượt Mộc Châu - PV) điều khiển và một chiếc xe tải chở bí đỏ.
Liên quan đến sự việc, trao đổi với VietNamNet, đại diện Bệnh viện đa khoa Khu vực Mộc Châu (tỉnh Sơn La) cho biết, sáng 18/9 bệnh viện tiếp nhận Youtuber Giao Heo vào cấp cứu trong tình trạng ngừng tuần hoàn, chấn thương nặng sau tai nạn giao thông.
Khi đó, ê-kíp cấp cứu đã nhanh chóng ép tim, bóp bóng, tuy nhiên, sau nhiều phút nỗ lực nhưng tim không đập trở lại, bệnh nhân tử vong. Bệnh viện đã ngay lập tức báo cáo cơ quan Công an để tiếp tục làm việc.
Theo tìm hiểu, Youtuber/Tiktoker Giao Heo tên thật là Hồ Hoàng Giao sinh ra ở Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Anh được biết đến là 1 trong những người sáng tạo nội dung có tài, chuyên review về các sản phẩm công nghệ. Ngoài ra, anh còn sản xuất các video liên quan đến mảng ẩm thực mang nội dung hài hước, nhận về chú ý lớn.
Hiện anh sở hữu loạt tài khoản có từ vài trăm nghìn người theo dõi đến cả triệu follow, gồm Tiktok 1,8 triệu theo dõi, Youtube gần 700 nghìn follower và Facebook với hơn 160 nghìn người theo dõi.
Trước khi bước chân vào thế giới sáng tạo nội dung số, Giao Heo từng làm đầu bếp tại nhiều hàng quán ở TP.HCM. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2012 - 2015, anh quyết định rời thành phố sầm uất về TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
Tại đây anh từng nhen nhóm, mở quán cà phê để kinh doanh nhưng cuối cùng thất bại vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Cũng chính từ lần thất bại ấy, anh đã lấn sân sang lĩnh vực Tiktok và gặt hái được rất nhiều thành công.