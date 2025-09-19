Hiện trường tai nạn thương tâm khiến Youtuber Giao Heo qua đời

Chiều qua (18/9), thông tin Youtuber Giao Heo qua đời khiến nhiều người thân, bạn bè, người hâm mộ không khỏi xót xa.

Không lâu sau đó, trên trang Facebook cá nhân, một người bạn thân thiết đã hé lộ nguyên nhân khiến nam Youtuber ra đi mãi mãi khi tuổi đời còn trẻ.

Bạn bè, người yêu mến bày tỏ xót xa khi nghe tin Giao Heo qua đời.

Người này viết trên trang cá nhân: “Người bạn, người anh em thân thiết mà mình rất ngưỡng mộ và yêu mến - Giao Heo đã không may qua đời vì tai nạn giao thông. Thật sự là một khoảng trống quá lớn, không thể lấp đầy. Mong anh yên nghỉ, bao nhiêu kỷ niệm, tiếng cười và tình cảm dành cho anh sẽ mãi ở lại với tụi mình. Tạm biệt anh. Mãi nhớ anh”.