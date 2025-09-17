Hiện trường kinh hoàng vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người tử vong

Đến 11h trưa nay, chính quyền xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) vẫn đang phối hợp với lực lượng công an, bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 12 người thương vong.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Lao Bảo, khoảng 7h50 sáng nay (17/9), xe tải mang BKS 37C-587.63 đang lưu thông trên quốc lộ 9, khi đến khu vực ngã ba chợ Tân Long thì bất ngờ mất phanh. Chiếc xe đã lao thẳng vào khu chợ đông người, khiến 3 người tử vong và 9 người bị thương.

Được biết, cả 3 nạn nhân tử vong đều là công dân mang quốc tịch Lào.